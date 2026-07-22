Heute könnte kaum mehr auf dem Spiel stehen - für Märkte, Währungen und Ihr Depot.Der Donnerstag dürfte einer der bewegendsten Tage der gesamten Berichtssaison werden: Die EZB verkündet um 14:15 Uhr ihren Zinsentscheid - ein potenzieller Kurstreiber für Euro, Anleihen und Aktien gleichermaßen. Parallel öffnen Nestlé und Roche ihre Bücher zur Jahresmitte, SAP legt nach US-Börsenschluss nach. Aus den USA kommen derweil Quartalsberichte von RTX, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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