Anthropic verpasst Claude Cowork eine neue Funktion. Künftig kann die KI Nutzer:innen dabei beobachten, wie sie Arbeiten durchführen. Im Anschluss soll der KI-Agent den Ablauf besser nachahmen können. Das KI-Unternehmen Anthropic spendiert seinem KI-Tool Claude Cowork in regelmäßigen Abständen neue Features. Erst in jüngster Vergangenheit wurden dedizierte Apps für die KI veröffentlicht, sodass sie auch ohne ständig geöffneten Laptop Aufgaben erledigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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