NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1412 Dollar. Dies ist etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1408 (Dienstag: 1,1418) US-Dollar fest.

Unter dem Strich tut sich beim Euro-Dollar-Wechselkurs schon seit Ende Juni aber kaum etwas. Nach den jüngsten Zinssignalen der Währungshüter aus den USA und der Eurozone fehlen wesentliche Impulse. Die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise änderten zuletzt wenig daran. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. US-Präsident Donald Trump verschärfte unterdessen seine Rhetorik: Die Vereinigten Staaten werden demnach künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran "bombardieren und zerstören", wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Straße von Hormus beschießt.

In Tagesverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Und so richten sich die Blicke bereits auf die EZB-Zinsentscheidung an diesem Donnerstag.

"Der Inflationsdruck ließ im Juni etwas nach, die Aussichten haben sich inzwischen aber wieder getrübt, da die Energiepreise wegen des neu entfachten Nahost-Konflikts erneut steigen", schreiben die Analysten der Landesbank Helaba. "Vor diesem Hintergrund wird die EZB wohl Handlungsbereitschaft signalisieren. Eine Vorfestlegung auf einen bestimmten Zinspfad gibt es aber nicht."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85340 (0,85205) britische Pfund, 186,03 (185,82) japanische Yen und 0,9268 (0,9259) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.159 Dollar. Das waren rund 80 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he