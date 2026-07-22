© Foto: UnsplashEin Wall-Street-Modell berechnet, wann der Marktdruck groß genug wird. Das Zeitfenster läuft bereits - und der wahrscheinlichste Tag rückt näher.An der Wall Street bekommt der TACO-Trade eine neue, fast absurde Wendung. Der Begriff steht für "Trump always chickens out" und beschreibt die Wette, dass US-Präsident Donald Trump unter genügend Marktstress am Ende doch zurückrudert. Was bislang eher wie ein Spottname für Trumps politische Kehrtwenden klang, haben Analysten von Signum Global Advisors nun in ein Modell gegossen. Ihr Ziel: berechnen, wann der Druck an den Märkten groß genug wird, um Trump im Iran-Konflikt zu einem Kurswechsel zu zwingen. Das Modell nutzt vier Faktoren, auf die …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE