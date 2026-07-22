Die Nike-Aktie ist am Mittwochnachmittag mit einem Kursverlust von -3% einer der schwächsten Werte im Dow Jones-Index und kommt damit ihrem erst kürzlich aufgestellten 11-Jahrestief bei 40,75 US$ gefährlich nahe. Was drückt auf den Kurs des US-Sportartikelriesen und wie sollten Anleger mit der Situation umgehen? Eine radikale Strategieänderung Der heutige Kursrückgang der Nike-Aktie ist vor allem auf eine neu angekündigte Strategieänderung auf dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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