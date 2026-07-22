Rund um die Arabische Halbinsel zeichnet sich eine neue Dimension der Gefährdung für den globalen Seehandel ab. Zwei der wichtigsten Meerengen der Welt geraten gleichzeitig unter Druck, und der Datenanbieter Kpler spricht heute von einem wachsenden Risiko eines "doppelten Engpasses". Das Vertrauen für den Schiffsbetrieb in beiden Passagen sei "unter Druck". Dramatischer Einbruch im Schiffsverkehr Am Dienstag brach der Verkehr in der Straße von Hormus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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