Die SpaceX-Aktie ist nach dem starken Börsenstart deutlich unter Druck geraten. Mit einem Kurs von rund 123 US$ notiert sie inzwischen klar unter dem IPO-Preis von 135 US$. Der erste Hype ist damit verflogen. In den kommenden Wochen stehen allerdings mehrere Termine an, die wieder für größere Bewegungen sorgen dürften. SpaceX fällt unter den IPO-Preis SpaceX ging am 12. Juni zu einem Ausgabepreis von 135 US$ an die Börse. Am ersten Handelstag schloss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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