JPMorgan lässt die Einstufung für Unilever auf "Overweight" stehen, doch der Ton der Branchenstudie, ist alles andere als sorglos. Analystin Celine Pannuti rechnet zwar damit, dass sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften. Trotzdem bleibt das Branchenumfeld schwierig. Schwache Nachfrage, steigende Kosten Das Kernproblem ist eigentlich ein doppeltes. Die Verbrauchernachfrage schwächelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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