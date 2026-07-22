DJ US-Rohöllagerbestände entgegen den Erwartungen gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. Juli überraschend ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,01 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,692 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,765 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,533 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Millionen Barrel.

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July 22, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)

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