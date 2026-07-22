Microsoft hat eine Änderung bei Outlook angekündigt. Ein bisher kostenloses Feature wird gestrichen und stattdessen durch eine KI-Funktion ersetzt. Dadurch müssen Kund:innen aber künftig auch dafür zahlen, wenn sie es weiter nutzen wollen. Für Outlook-Nutzer:innen steht schon bald eine Änderung bevor. Die Funktion "Meeting Insights", die von Microsoft 2020 in den Maildienst integriert wurde, wird endgültig entfernt. Über das Feature wurden User:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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