Die Bafin hat einem Bochumer Versicherer die Erlaubnis entzogen, Versicherungsgeschäft zu betreiben. Die Erlaubnis hat die Bafin bereits am 23.06.2026 widerrufen. Das Unternehmen darf somit aktuell keine neuen Versicherungsverträge mehr abschließen. Die Bafin greift durch: Der Bochumer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit darf kein Versicherungsgeschäft mehr betreiben. Die Erlaubnis dazu hat die Bafin am 23.06.2026 entzogen, teilte die Aufsicht am Mittwoch mit. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact