Die Bundesbürger blicken laut einer Studie von Civey im Auftrag von Liechtenstein Life skeptisch auf die Reform der privaten Altersvorsorge. Demnach sehen etwa zwei Drittel der Befragten für sich keinen Vorteil in der Reform. Aber: Die kapitalmarktorientierte Vorsorge wird mehrheitlich als wichtige Ergänzung betrachtet. Es herrscht wohl noch eine gewisse Skepsis beim Altersvorsorgedepot. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Liechtenstein Life. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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