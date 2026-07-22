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ETH drückt am 20. Juli gegen den Daily Pivot bei 1.866,93 Dollar, und die nächste Bewegung entscheidet über Erholung oder gescheiterten Ausbruch. Der Token hat sich seit dem Monatsstart bei 1.563 Dollar um 19 Prozent erholt und liegt über dem 50-Tage-EMA. Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026, und Spot-Ethereum-ETFs verbuchten am 18. Juli Abflüsse von 28 Millionen Dollar. ETH schloss drei aufeinanderfolgende Verlustquartale ab, eine Serie, die es seit 2016 nie gab. Die Ethereum News zeigt einen Markt, der zwischen technischer Verbesserung und fehlendem Katalysator feststeckt.

Ethereum News zeigt historische Verlustserie, während Glamsterdam und ETF-Abflüsse bremsen

Die Ethereum News für den 20. Juli dreht sich um zwei Kräfte, die in entgegengesetzte Richtungen ziehen. ETH handelt bei 1.865,94 Dollar auf dem Daily Pivot von 1.866,93 Dollar laut CryptoNews. Der Token schloss drei Verlustquartale in Folge ab, mit Rückgängen von 28, 29 und 25 Prozent, eine Serie, die es in der gesamten ETH-Handelsgeschichte seit 2016 nie gab. Der RSI steht bei 58,68 und zeigt aufwärtsgerichtetes Potenzial, ohne den überkauften Bereich zu erreichen.

Die Ethereum Foundation kürzte ihr Budget um 40 Prozent und entließ 20 Prozent der Mitarbeiter, was den Ausblick erschütterte. Das Glamsterdam-Upgrade wurde auf Q3 2026 verschoben, nachdem der ursprüngliche Zeitplan Juni vorgesehen hatte. Das Upgrade zielt auf parallele Transaktionsverarbeitung und könnte die Kosten für ETH-Transfers um bis zu 71 Prozent senken. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten Abflüsse von 28 Millionen Dollar laut wallstreet-online, wobei Grayscale 14,3 Millionen und Fidelity 11 Millionen Dollar verloren. Die Ethereum News zur Hebelkonzentration zwischen 1.800 und 1.810 Dollar erhöht die Sorge vor einer zweiten Abwärtswelle.

ETH hat den 50-Tage-EMA bei 1.806 Dollar zurückerobert, und Changelly prognostiziert ein Juli-Ziel von 2.341 Dollar, während CoinCodex ETH bei 2.288 Dollar zum Monatsende sieht. Die Marktkapitalisierung liegt bei 232 Milliarden Dollar, und selbst eine vollständige Erholung bringt ETH nur dorthin zurück, wo der Token vor Monaten stand. Für Anleger, die echte Vervielfachungen suchen, reicht ein verschobenes Upgrade allein nicht aus. Genau diese Lücke zwischen Hoffnung und Realität lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen die Werkzeuge bereits fertig sind und ein Listing-Ereignis den Preis verändert.

Pepeto öffnet den Börsenschutz, auf den Ethereum-Halter noch warten müssen

Die Ethereum News zeigt einen Markt, der auf ein Upgrade wartet, das immer wieder verschoben wird. In dieser Phase sammelt ein Presale weiterhin Kapital, weil seine Werkzeuge bereits vor dem Börsenstart fertig sind. ETH-Halter zählen Verluste, aber Pepeto beantwortet die Frage, die der Rückgang aufwirft, nämlich wohin Geld fließt, wenn große Projekte bluten.

Pepeto ist ein Token, der echten Börsenschutz für jede Wallet öffnet, nicht nur für die großen, die ihn bereits haben. Der Risk Scorer überprüft jeden Vertrag, bevor Sie Kapital einsetzen, und markiert Probleme, die Trader ohne diesen Filter Tausende kosten. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken, ohne Gas-Gebühren zu erheben, damit Ihr Portfolio vollständig bleibt, anstatt bei jeder Verschiebung zwischen Chains an Wert zu verlieren.

Beide Werkzeuge fangen Gefahren ab, die Erträge leise auffressen, und verwandeln den Abstand zwischen geschützten und ungeschützten Tradern in einen Vorteil, den Halter in das Listing mitnehmen. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklungsteam, und SolidProof hat jede Vertragszeile geprüft und verifiziert, bevor der erste Dollar in den Presale floss, was die Sicherheit für alle Teilnehmer bestätigt.

Pepeto vereint die seltenste Kombination im Kryptomarkt, nämlich Meme-Energie aus 420 Billionen Token, der unter dem Original Pepe 11 Milliarden Dollar erreichte, eine funktionierende Börse und ein Listing am Horizont. Pepeto liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und der Abstand zwischen Presale-Preis und möglicher Listing-Bewertung bildet das Gewinnfenster für heutige Käufer. Mehr als 10,38 Millionen Dollar bestätigen, dass informierte Wallets diesen Abstand gemessen haben und kaufen, solange der Einstieg offen ist.

Fazit

Die Ethereum News dokumentiert eine historische Verlustserie, und selbst eine volle Erholung bringt ETH nur dorthin zurück, wo der Token vor Monaten stand. Pepeto vereint den Original-Pepe-Gründer, einen Binance-Experten, echte Börsenwerkzeuge und ein Listing, das Presale-Einstiege in Gewinne verwandeln kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wohin informiertes Kapital fließt. Wer die Ethereum News liest und trotzdem wartet, verpasst das Fenster, das sich mit jeder Phase schließt.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Ethereum News im Juli 2026?

ETH handelt bei 1.866 Dollar nach 19 Prozent Erholung seit Monatsstart. Das Glamsterdam-Upgrade wurde auf Q3 2026 verschoben, und Spot-ETFs verbuchen Abflüsse von 28 Millionen Dollar.

Was ist Pepeto und welches Gewinnpotenzial hat der Presale?

Pepeto ist ein Meme-Token mit Börsenschutz-Werkzeugen vom Mitgründer des Original Pepe Coin. Der Abstand zwischen Presale-Preis und möglicher Listing-Bewertung bildet das Gewinnfenster. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Einzelheiten.