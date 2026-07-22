LPREIS klettert um 3 BRENT Öl profitiert von US-Iran-Eskalation und Lieferstörungen

Der globale Ölpreis steuert dynamisch auf die Marke von 95 US-Dollar pro Barrel zu. Vor allem die Notierungen für BRENT Öl reagieren empfindlich auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen: Anleger sehen derzeit kaum Anzeichen für eine konstruktive Annäherung zwischen den USA und dem Iran bezüglich einer vorgeschlagenen 10-tägigen Waffenruhe.

Statt einer Deeskalation verschärft sich der Ton: US-Präsident Donald Trump warnte Teheran ausdrücklich davor, Schiffe in der Straße von Hormus anzugreifen. Jeder weitere Vorfall werde die Zerstörung wesentlicher Infrastruktur im Iran zur Folge haben.

- Brent WKN: 967740 - ISIN: XC0009677XXX - Ticker: Brent Öl

Die wichtigsten Treiber für den aktuellen Ölpreis

US-Militäreinsatz und politische Gespräche: Präsident Trump betonte, dass die US-Bevölkerung den Militäreinsatz trotz drohender höherer Benzinpreise unterstütze. Der Iran trage die volle Verantwortung für die Eskalation. Parallel dazu

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