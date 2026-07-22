Prävention gewinnt im Gewerbeversicherungsgeschäft an Bedeutung. Versicherer prüfen genauer, Unternehmen und Versicherungsmakler sind stärker beim Managen von Risiken gefordert. Entsteht daraus ein neues Spannungsfeld oder profitieren am Ende alle davon? "Der beste Schaden ist der, der gar nicht erst entsteht" - dieser Satz dürfte jedem in der Versicherungswirtschaft geläufig sein. Er bringt den Grundgedanken der Schadenprävention treffend auf den Punkt. Tatsächlich gewinnen Maßnahmen zur Risikoreduzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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