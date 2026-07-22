XRP Kurs unter Druck: Warum das CLARITY Act den entscheidenden Katalysator blockiert

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Der XRP Kurs bewegt sich seit Wochen zwischen 1,05 und 1,10 Dollar, während der wichtigste Katalysator des Jahres in Washington feststeckt. Die Passage-Wahrscheinlichkeit des CLARITY Act ist auf Polymarket auf rund 43 Prozent gefallen. Ein neuer kombinierter Gesetzesentwurf könnte diese Woche erscheinen, aber dem Senat bleiben nur drei Wochen im Juli und die erste Augustwoche. XRP braucht einen Ausbruch über 1,12 Dollar, doch Bitcoin-Dominanz bei 56 Prozent drückt die Risikobereitschaft für Altcoins.

Trotzdem bleibt der XRP Kurs an die breite Marktstimmung gebunden, und der Fear and Greed Index steht bei 29. Diese Analyse zum XRP Kurs zeigt, wo sich Kapital bewegt, wenn Large Caps auf politische Entscheidungen warten, und warum ein Presale mit bevorstehendem Listing keine Senatsabstimmung benötigt.

XRP Kurs wartet auf CLARITY Act, während Passage-Chancen auf 43 Prozent fallen

Das CLARITY Act steht vor einem verengten Zeitfenster, nachdem die Passage-Wahrscheinlichkeit auf etwa 43 Prozent gefallen ist, wie crypto.news berichtet. Gesetzgeber arbeiten an einem kombinierten Entwurf aus Senate Banking und Agriculture Committee. Demokraten verlangen Fortschritte bei Ethikfragen, und ein Verteidigungshaushalt konkurriert um die knappe Plenarsitzungszeit. Wenn das Gesetz die Sommerpause verpasst, verschieben die Midterm-Wahlen alles voraussichtlich bis 2027.

XRP handelt bei 1,08 Dollar mit 477 Millionen Dollar Tagesvolumen laut CoinDesk. Der Token scheiterte Anfang Juli an der 1,16-Dollar-Marke und bewegt sich seitdem seitwärts. Der RSI bei 44 zeigt keine klare Richtung, und die Stochastik bei 20,80 signalisiert mögliche Erschöpfung der Verkäufer. T. Rowe Price hat einen Multi-Crypto-ETF mit XRP aufgelegt, aber das allein reicht nicht, um den XRP Kurs aus der Seitwärtsphase zu lösen.

Ripple Payments ist in über 90 Märkten live, und Standard Chartered sieht XRP im Bullenfall bei 2,80 Dollar, rund 2,6-fach von 1,08 Dollar über mehrere Monate. Selbst im optimistischsten Szenario bleibt die Upside für den XRP Kurs durch die bestehende Marktkapitalisierung begrenzt. Die Rendite, die XRP-Halter von einer politischen Entscheidung abhängig macht, findet sich in einem anderen Bereich des Marktes bereits ohne jede Genehmigung.

Pepeto: Der Trading-Hub, der funktioniert, während andere auf Beschlüsse warten

Der XRP Kurs hängt an einer Senatsabstimmung, die möglicherweise in diesem Jahr nicht mehr stattfindet. Genau in dieser Phase hat sich ein Presale-Projekt positioniert, dessen Listing keinen politischen Beschluss benötigt. Token zwischen Netzwerken zu tauschen, ohne Wert durch Gebühren zu verlieren, erforderte bisher Vertrauen in Bridges, die unter Druck versagen. Genau dieses Problem hat Pepeto gelöst, aufgebaut als Trading-Hub, bei dem ein ehemaliger Binance-Experte PepetoSwap für gebührenfreie Trades und einen Risiko-Scanner entwickelt hat, der gefährliche Verträge erkennt, bevor Kapital investiert wird.

Beide Tools funktionieren heute, nicht auf einer Roadmap für das nächste Quartal. Der Risiko-Scanner bewertet jeden Token automatisch, sodass Käufer genau sehen, was jeden Vertrag absichert, bevor sie Kapital einsetzen. XRP braucht eine Entscheidung aus Washington, aber Pepeto braucht nichts außer dem Listing, das bereits näher rückt. Die meisten Presales beschreiben Produkte für nach dem Launch, aber Pepeto hat den vollständigen Trading-Hub fertiggestellt, bevor der Presale begonnen hat.

SolidProof hat jeden Vertrag auf der Börse geprüft und verifiziert, und das gesamte Codebase wurde vor dem Presale-Start auditiert, sodass jeder Einstieg auf dokumentierter Sicherheit basiert. Mehr als 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital zeigen, dass große Wallets das Rendite-Potenzial vor dem Listing erkannt haben. Die Kombination aus Meme-Energie und echtem Nutzen erscheint selten, und das bevorstehende Binance-Listing könnte Presale-Positionen in echten Handelswert verwandeln, beim aktuellen Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar.

Der Presale füllt sich mit jeder Phase schneller. Pepeto liefert, was andere nur ankündigen, und der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Preis wird mit jedem investierten Dollar kleiner. Während der XRP Kurs auf Monate politischer Arbeit angewiesen ist, braucht Pepeto nur das eine Ereignis, das bereits feststeht.

Fazit

Der XRP Kurs wartet auf eine Senatsabstimmung mit 43 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit, während das Fenster für einen Presale-Einstieg vor dem Listing keinem politischen Zeitplan folgt. Pepeto vereint eine seltene Kombination: Meme-Energie vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins, funktionierende Handelstools und ein bevorstehendes Binance-Listing, das erhebliches Rendite-Potenzial eröffnen könnte. Wer die Parallelen zu früheren Presale-zu-Listing-Verläufen erkennt, versteht die Ausgangslage. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieses Potenzial vor dem Listing gesichert werden kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie beeinflusst das CLARITY Act den XRP Kurs im Juli 2026?

Die Passage-Wahrscheinlichkeit ist auf 43 Prozent gefallen. XRP handelt bei 1,08 Dollar in einer engen Spanne, und ohne das Gesetz fehlt dem XRP Kurs der Katalysator über 1,12 Dollar.

Ist Pepeto ein Einstieg, der keine politische Genehmigung benötigt?

Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website läuft mit über 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital und vollständigem SolidProof-Audit. Das Binance-Listing benötigt keinen Senatsbeschluss.