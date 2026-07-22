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Dow Jones News
22.07.2026 18:33 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX baut Vortagesaufschläge weiter aus

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX baut Vortagesaufschläge weiter aus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch die Vortagesaufschläge noch ein wenig ausgebaut. Die fortgesetzten militärischen Auseinandersetzungen rund um den Iran-Krieg schufen eigentlich kein sehr positives Marktumfeld, zumal die Ölpreise weiter kletterten. Denn nach der Sperrung der Straße von Hormus drohten nun auch im Roten Meer Blockaden durch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen in Jemen. Der DAX legte um 0,6 Prozent auf 25.155 Punkte zu. Gestützt wurde der deutsche Leitindex von überzeugenden Geschäftszahlen der DAX-Unternehmen Airbus und Gea.

Airbus hatte sich neue Mittelfristziele gesetzt und strebt in den kommenden drei Jahren eine deutliche Steigerung des operativen Gewinns an. Zudem will der Flugzeugbauer die Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen, unter anderem über ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden Euro, was laut Analysten besonders gut ankam. Der Kurs stieg um 7,1 Prozent.

Für Gea ging es um 5,7 Prozent nach oben. Der Anlagenbauer hatte seine Jahresprognose nach starker operativer Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben. Sowohl die Vorjahreszahlen als auch die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Unter anderem stieg der Auftragseingang um 14,2 Prozent.

Siemens Energy büßten dagegen 5,8 Prozent ein - belastet von enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers GE Vernova zum zweiten Quartal. Das SDAX-Unternehmen Friedrich Vorwerk hatte nach überproportionalen Steigerungen des operativen Gewinns im ersten Halbjahr den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie des Anbieters von Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoff stieg um 6,2 Prozent. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.155  +0,6    2,8 
DAX-Future   25.296  +0,5    1,6 
XDAX      25.196  +0,6    2,5 
MDAX      31.982  +0,5    4,6 
TecDAX      3.790  +0,3    4,8 
SDAX      18.404  +0,2    7,2 
zuletzt         +/- Ticks 
Bund-Future   124,56  -4,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

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July 22, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)

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