Die neue Studie, für die 250 Führungskräfte befragt wurden, identifiziert vier Verhaltensweisen in Unternehmen, die mit einem 3,4-fachen Leistungsvorteil gegenüber Silo-Unternehmen verbunden sind

Accertify, ein führender Anbieter von Betrugserkennungssystemen, dessen "Predictive Yes"-Plattform es Händlern ermöglicht, "Ja" zu mehr guten Kunden, mehr Umsatz und mehr Wachstum zu sagen, hat heute die Studie The Convergence Dividend: Quantifying What Fraud-Cyber Convergence Actually Delivers (Die Konvergenzdividende: Quantifizierung der tatsächlichen Vorteile der Konvergenz von Betrugs- und Cybersicherheit) veröffentlicht, eine wegweisende Studie, die in Zusammenarbeit mit Liminal durchgeführt wurde. Die Studie für die 250 Führungskräfte auf Director-Ebene und darüber aus den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risiko und Sicherheit in den Branchen Einzelhandel/E-Commerce, Reisen, Gastronomie/QSR, Unterhaltung Medien sowie Marktplätze befragt wurden ist der erste umfassende empirische Nachweis, dass die Konvergenz von Betrugs- und Cyberrisiken zu besseren Geschäftsergebnissen führt, und der erste, der die spezifischen Verhaltensweisen identifiziert, die leistungsstarke Unternehmen von den anderen unterscheiden.

Obgleich die Konvergenz von Betrug und Cyberkriminalität von den Befragten fast einstimmig (94 %) als Priorität anerkannt wird, hat die Studie ergeben, dass vielen Unternehmen ein klares Rahmenwerk für die effektive Umsetzung fehlt. Um die Praktiken zu identifizieren, die zu den besten Ergebnissen führen, haben Accertify und Liminal das Verhalten von Unternehmen anhand der Leistungskennzahl "Precise Yes" analysiert. Diese Kennzahl soll erfassen, wie präzise ein Händler seinen Kunden "Ja" gesagt hat definiert als genehmigte Dollar pro 1 Dollar betrügerischer Rückbuchung.

Die anschließende Analyse ergab ein aus vier Säulen bestehendes Reifegradmodell, das die operativen Merkmale identifiziert, die am stärksten mit einer erfolgreichen Konvergenz von Betrugs- und Cybersicherheit verbunden sind:

Teilen von 2 oder mehr Bedrohungsarten/Anwendungsfällen: Die Teams für Betrugsbekämpfung und Cybersicherheit teilen sich die Verantwortung für zwei oder mehr spezifische Bedrohungsarten

Die Teams für Betrugsbekämpfung und Cybersicherheit teilen sich die Verantwortung für zwei oder mehr spezifische Bedrohungsarten Daten über eine gemeinsame Plattform austauschen: Betrugs- und Cyberdaten werden in eine gemeinsame Pipeline integriert und bieten so einen zentralen Überblick über den Kunden während seines gesamten Lebenszyklus

Betrugs- und Cyberdaten werden in eine gemeinsame Pipeline integriert und bieten so einen zentralen Überblick über den Kunden während seines gesamten Lebenszyklus Regelmäßige Besprechungen auf Board-Ebene: Betrug ist mittlerweile ein fester Punkt auf der Tagesordnung des Boards

Betrug ist mittlerweile ein fester Punkt auf der Tagesordnung des Boards Strukturelle Integration: Die Betrugs- und Cyberteams wurden offiziell unter einer gemeinsamen Organisationsstruktur zusammengeführt

Unternehmen, die alle vier Säulen umsetzen, erreichen einen durchschnittlichen "Precise Yes Score" von 1.540 Dollar genehmigter Zahlungen pro Dollar Betrugsverlust, verglichen mit 456 Dollar genehmigter Zahlungen pro Dollar Betrugsverlust bei Unternehmen, die noch in Silos arbeiten was einer Differenz vom 3,4-Fachen entspricht. Dieser Präzisionsvorteil ergibt sich in erster Linie aus der Senkung der Rückbuchungsrate bei Betrugsfällen: Bei Elite-Unternehmen sinkt die Rückbuchungsrate aufgrund von Betrug um 62 im Vergleich zu denen, die noch nicht mit der Konvergenz von Betrugs- und Cybersicherheit begonnen haben.

Die Studie zeigt außerdem, dass die Reihenfolge, in der Unternehmen diese Säulen einführen, von Bedeutung ist. Unternehmen, die ihre Betrugs- und Cybersicherheitsteams umstrukturiert haben, bevor sie gemeinsame Daten, Zuständigkeiten und operative Zusammenarbeit eingeführt haben, erzielten schlechtere Ergebnisse als solche, die getrennte Teams beibehalten haben. Dies deutet darauf hin, dass eine erfolgreiche Konvergenz eher mit gemeinsamen Arbeitsabläufen und Informationen beginnt als mit Organigrammen.

"Ein Ergebnis war besonders auffällig: Unternehmen erzielen bessere Ergebnisse, wenn sie den Datenaustausch zwischen Betrugsbekämpfungs- und Cybersicherheitsteams verbessern", so Maryling Yu, Chief Marketing Officer bei Accertify. "Ein gemeinsamer Einblick in Signale über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg führt zu einem umfassenderen Risikoverständnis der Teams und hilft ihnen dabei, mehr seriöse Kunden sicher zu akzeptieren, unnötige Reibungsverluste zu reduzieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."

"Die Daten zeigen, dass operative Verhaltensweisen entscheidend sind, nicht strukturelle", so Filip Verley, Chief Innovation Officer bei Liminal. "Dafür sind weder Budgetänderungen noch Umstrukturierungen nötig. Man braucht nur zwei Teams, die sich darauf einigen, an denselben Problemen zu arbeiten und dann die entsprechenden Gewohnheiten entwickeln, damit das auch dauerhaft funktioniert. Das gibt Hoffnung, dass jede Organisation, die einen Konvergenzprozess in Angriff nimmt, Spitzenleistungen erzielen kann."

Die Studie erstellt außerdem den ersten Peer-Benchmark-Überblick über die Konvergenz von Betrugs- und Cybersicherheit in verschiedenen Branchen, wobei sich deutliche Unterschiede beim Reifegrad zwischen den einzelnen Sektoren zeigen. Beispielsweise erzielten Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen im Allgemeinen die besten Ergebnisse, während Marktplätze vor den größten Herausforderungen beim Ausbalancieren von Kundengenehmigungen und Betrugsverlusten standen. Die Studie ergab außerdem, dass 97 der Unternehmen bereits auf dem Weg zur Konvergenz sind was darauf hindeutet, dass der Wandel eher durch operative Notwendigkeiten denn durch von der Geschäftsleitung gesetzte Vorgaben vorangetrieben wird.

The Convergence Dividend: Quantifying What Fraud-Cyber Convergence Actually Delivers kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: Accertify.com/2026-report.

Über Accertify

Accertify unterstützt den Handel, indem es eine Sache besonders gut macht: Betrug erkennen. Die "Predictive Yes"-Plattform des Unternehmens hilft Unternehmen dabei, zu mehr "Ja" zu sagen mehr guten Kunden, mehr Umsatz und mehr Wachstum -, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen. Mit mehr als 10 Milliarden Transaktionen und über 1 Billion US-Dollar Umsatz im E-Commerce innerhalb der letzten 12 Monate liefert Accertify die Informationen und die Präzision, die Betrugs- und Zahlungsteams brauchen, um selbstbewusst "Ja" zu sagen und Wachstum zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr unter accertify.com.

Über Liminal

Liminal ist das Unternehmen für handlungsrelevante Intelligenz, das strukturierte, von Experten geprüfte Informationen zu den Identitäts-, Betrugs- und Cybersicherheitsmärkten bereitstellt. Sowohl Führungskräften als auch KI-Systeme erhalten eine zuverlässige Alternative zu generischen Modellen, die bei weitreichenden Entscheidungen oft versagen. Liminal genießt das Vertrauen von Visa, Mastercard, Google, JPMC und den weltweit führenden Plattformen für digitale Identität. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Weitere Informationen erhalten Sie unter liminal.co.

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