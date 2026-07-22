Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 22.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Turnaround?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
22.07.2026 18:51 Uhr
337 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Börsen steigen und ignorieren steigende Ölpreise

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen steigen und ignorieren steigende Ölpreise

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch an die Vortagesaufschläge angeknüpft. Die weiter gestiegenen Ölpreise sorgten für wenig Zurückhaltung unter Anlegern. Anleger setzten vielmehr auf eine erfolgreiche Bilanzsaison der Unternehmen. Brent-Öl verteuerte sich um 2,5 Prozent auf über 93 Dollar pro Fass - die Preise bewegten sich damit auf den höchsten Niveaus seit Anfang Juni. Nach der Sperrung der Straße von Hormus drohten nun auch im Roten Meer Blockaden durch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen in Jemen.

Der DAX legte um 0,6 Prozent auf 25.155 Punkte zu, während der Euro-Stoxx-50 um 0,5 Prozent stieg. Dass der DAX etwas besser abschnitt, war einem positiv aufgenommenen Ausblick von Airbus und guten Geschäftszahlen des DAX-Unternehmens Gea zu verdanken. Insgesamt ging der Markt mit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten aber entspannt um - zumindest bislang. QC-Marktstratege Thomas Altmann warnte, dass eine Blockade saudischer Ölexporte über das Rote Meer in die Ölpreise noch nicht eingepreist sei. Die Angst, den fahrenden Börsenzug zu verpassen, animiere Anleger zur Anlage in Aktien. Weiter überwiege die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Nahost-Eskalation und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch, sagt er. Je länger die Eskalation aber anhalte, desto weniger dürften die Aktienmärkte allerdings darum herumkommen, den gefährlichen Mix aus steigenden Energie- und Finanzierungskosten einzupreisen.

Berichtssaison liefert zunehmend Impulse

Airbus hat sich neue Mittelfristziele gesetzt und strebt in den kommenden drei Jahren eine deutliche Steigerung des operativen Gewinns an. Zudem will der Flugzeugbauer die Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen, unter anderem über ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden Euro, was laut Analysten besonders gut ankam. Der Kurs stieg um 7,1 Prozent deutlich über die 200er-Marke.

Für Gea ging es um 5,7 Prozent nach oben. Der Anlagenbauer hatte seine Jahresprognose nach starker operativer Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben. Sowohl die Vorjahreszahlen als auch die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Unter anderem stieg der Auftragseingang um 14,2 Prozent.

Siemens Energy ermäßigten sich dagegen um 5,8 Prozent. Hier belasteten die Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers GE Vernova, die im zweiten Quartal enttäuschten. Das SDAX-Unternehmen Friedrich Vorwerk hatte nach überproportionalen Steigerungen des operativen Gewinns im ersten Halbjahr den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie des Anbieters von Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoff kletterte um 6,2 Prozent.

Nestle stiegen um 2,2 Prozent. Jefferies hatte die Aktie auf "Kaufen" angehoben und das Kursziel erhöht. Zudem berichtete die Financial Times (FT), dass der Lebensmittelkonzern etwa die Hälfte an seinem europäischen Wassergeschäft verkaufen wolle. Wie die FT berichtet, steht der Konzern kurz von einem Deal mit den Finanzinvestor Platinum Equity.

Das Chemieunternehmen Akzo Nobel hat für das zweite Quartal einen höheren Nettogewinn gemeldet. Die Preisgestaltung habe sich zwar verbessert, aber die Entwicklung des Absatzvolumens und die steigenden Erwartungen an die Fusion mit Axalta müssten geklärt werden, kommentierten die Bernstein-Analysten. Die Aktie rückte 1,7 Prozent vor.

Der Nettogewinn der spanischen Banco Santander war im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal gesunken. Er lag aber immer noch im Rahmen der Erwartung. Die Aktie legte 1,4 Prozent zu. Randstad haussierten um 13,9 Prozent, nachdem der Personaldienstleister im zweiten Quartal mit dem Umsatzwachstum überzeugt hatte. Im Fahrwasser legten Adecco um 9,1 Prozent zu.

Für Druck auf Aktien von Generikaherstellen sorgte US-Präsident Donald Trump. Er fordert ab 2028 einen Zoll von 100 Prozent auf Generika. Er will den Arzneimittelherstellern aber Zeit geben, ihre Anlagen in die USA zu verlagern, bevor er die Abgaben verhängt. In Zürich gaben Sandoz um 3,9 Prozent nach. 

=== 
Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.317       +0,5          +8,5 
Stoxx-50        5.440       +0,6         +10,0 
Stoxx-600        647       +0,6          +8,6 
DAX          25.155       +0,6          +2,1 
FTSE-100 London    10.586       +1,2          +6,6 
CAC-40 Paris      8.363       +0,9          +2,6 
AEX Amsterdam     1.097       +0,4         +15,3 
ATHEX-20 Athen     6.364       +0,3         +18,9 
BEL-20 Brüssel     5.652       +0,8         +11,3 
BUX Budapest     143.889       +0,6         +29,6 
OMXH-25 Helsinki    6.204       +1,1          +8,8 
OMXC-20 Kopenhagen   1.656       -2,0          +3,0 
PSI 20 Lissabon    9.172       +1,2         +11,0 
IBEX-35 Madrid    19.380       +1,0         +12,0 
FTSE-MIB Mailand   52.285       +1,0         +16,3 
OBX Oslo        1.906       +1,7         +19,3 
PX Prag        2.613       +1,6          -2,7 
OMXS-30 Stockholm   3.146       +1,3          +9,1 
WIG-20 Warschau   145.201       +0,4         +23,4 
ATX Wien        6.511       +0,3         +22,3 
SMI Zürich      14.298       +0,1          +7,8 
* gerundet 
 
DEVISEN         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:09 
EUR/USD          1,1411  +0,1  0,0014     1,1397   1,1409 
EUR/JPY          186,08  +0,1  0,1000     185,98  185,9700 
EUR/CHF          0,9283  +0,2  0,0022     0,9261   0,9263 
EUR/GBP          0,8531  +0,1  0,0012     0,8519   0,8530 
USD/JPY          163,08  -0,1  -0,0800     163,16  162,9900 
GBP/USD          1,3374  +0,0  0,0003     1,3371   1,3370 
USD/CNY          6,7725  +0,1  0,0069     6,7656   6,7656 
USD/CNH          6,7734  +0,1  0,0047     6,7687   6,7672 
AUS/USD          0,6998  +0,0  0,0001     0,6997   0,7006 
Bitcoin/USD      65.990,83  -0,6  -392,66    66.383,49 66.636,24 
 
ROHÖL          zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         86,07  +2,1   1,73      84,34 
Brent/ICE         93,27  +2,5   2,26      91,01 
 
Metalle         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.158,78  +2,0   82,49    4.076,29 
Silber           60,24  +2,5   1,45      58,79 
Platin         1.650,15  +1,3   21,15    1.629,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: Thomas.Leppert@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.