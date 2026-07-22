© Foto: wallstreetONLINEBislang steckt der DAX die neue Eskalation zwischen den USA und dem Iran erstaunlich gut weg. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Dazu gibt es heute noch zwei heiße Tipps für Natural Gas und Baumwolle. Der DAX steht nach seiner starken Rally vor einem gefährlichen Wendepunkt. Bislang hat der deutsche Leitindex die neuen Auseinandersetzungen im Nahen Osten gut weggesteckt. Unser Tradingexperte Ingmar Königshofen rechnet allerdings damit, dass der DAX noch einmal zurückkommt. Und rät Anlegern weiter auf der Short-Seite positioniert zu sein. Zwei neue Tipps von Königshofen Bei Baumwolle verdichten sich die Signale für einen möglichen Abverkauf und bei Natural Gas sieht es genau andersrum aus: …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,DE000VY2UXXX,DE000DN1NXXXDen vollständigen Artikel lesen
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