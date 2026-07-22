Köln (ots) -



Nach dem Großeinsatz wegen eines mutmaßlich geplanten gewaltsamen Aufstands von Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Siegburg werden weitere Details bekannt. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) gab es Hinweise, dass "mehrere Messer" in die Anstalt bestellt worden sein könnten, einige seien angeblich bereits "geliefert" worden. Auch von einer Schusswaffe, die in der nächsten Woche "erwartet" werde, sei die Rede gewesen. Vor Beginn der Durchsuchung kam es nach Informationen der Zeitung zu einem Konflikt zwischen JVA-Leitung und Polizei: Die Anstaltsleitung habe verlangt, dass unterstützende Beamte ohne Schusswaffen in die Zellentrakte gehen. Die Polizei lehnte dies mit Blick auf Eigensicherung und die Erkenntnislage ab, nach der Waffen bereits eingeschleust sein könnte. Erst nach Beratungen vor Ort - unter Einbindung eines Mitarbeiters des Justizministeriums - fiel die Entscheidung, die Durchsuchung mit bewaffneten Polizisten durchzuführen.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6319703





© 2026 news aktuell