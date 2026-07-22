© Foto: Jacquelyn Martin - APDer Pentagon-Chef Pete Hegseth hat im Kongress eine neue Kostenschätzung genannt und fordert frische Milliarden. Doch der Widerstand gegen Trumps Kriegskosten wächst.Der Krieg der USA gegen den Iran wird für Washington immer teurer und politisch immer schwerer zu verkaufen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte am Dienstag vor dem Haushaltsausschuss des Senats, die bisherigen und bis Ende September erwarteten Kosten lägen inzwischen bei 37,5 Milliarden US-Dollar. Damit steigt der finanzielle Druck auf den Kongress deutlich, während die USA ihre Luftangriffe gegen iranische Ziele fortsetzen und zuletzt mehrere amerikanische Soldaten in der Region getötet wurden. Hegseth forderte die …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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