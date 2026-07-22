Krypto News heute 20. Juli: Fear-Index bei 29, XRP wartet auf CLARITY Act Abstimmung

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Der Krypto-Markt startet die Woche mit einem Fear and Greed Index von 29 und einer Gesamtkapitalisierung von $2,27 Billionen. Bitcoin hält sich bei $64.722, Ethereum bei $1.872, doch die Angst dominiert das Bild. Die Krypto News heute werden von zwei Themen getrieben: Ölpreise über $90 wegen der steigenden US-Iran-Spannungen und der CLARITY Act, der in dieser Woche den Senat erreichen soll. XRP handelt bei $1,09 und wartet auf die Abstimmung, die seine regulatorische Zukunft bestimmt. Während die Mehrheit erstarrt, fließt Kapital gezielt in Projekte mit funktionierenden Produkten und klarem Listing-Pfad, und diese Dynamik verdient einen genaueren Blick.

Krypto News: BTC hält $64.000, CLARITY Act erreicht entscheidende Woche, Allbridge gehackt

Die Krypto News dieser Woche beginnen mit Bitcoin zwischen Unterstützung bei $63.000 und einem Test der $65.000 laut dem KuCoin Daily Market Report. Die kurzfristige Struktur bleibt konstruktiv, doch der Fear and Greed Index bei 29 zeigt anhaltende Vorsicht unter den Marktteilnehmern, und die Liquidität bleibt dünn. Bitcoin dominiert mit 57 Prozent der Gesamtkapitalisierung, Ethereum hält knapp 10 Prozent.

Geopolitische Risiken drücken auf die Stimmung: Die Ölpreise stiegen in einer Woche um 16 Prozent über die Marke von $90 pro Barrel. Das DeFi-Protokoll Allbridge Core erlitt auf Solana einen Flash-Loan-Exploit über $1,1 Millionen und pausierte den Betrieb. Der CLARITY Act steht vor seiner kritischsten Woche laut CoinDesk, mit der Woche ab dem 20. Juli als Ziel für die Senatsabstimmung und nur 35 Prozent Chancen auf Polymarket.

XRP handelt bei $1,09 und hängt am stärksten vom Ergebnis ab, da das Gesetz seine Einstufung als Rohstoff dauerhaft machen würde. Ohne den CLARITY Act bleibt die aktuelle Klassifizierung eine reine Verwaltungsentscheidung, die eine neue Regierung jederzeit rückgängig machen kann. Die OCC-Kommentarfrist zum GENIUS Act schließt am 24. Juli, und die CFTC entscheidet bis zum 27. Juli über Bitcoin-Perpetuals. Jede dieser Entscheidungen prägt die Schlagzeilen der nächsten Tage und bestimmt, ob der Markt aus der Angstzone ausbricht oder tiefer fällt.

Pepeto: Warum die Krypto News heute Presale-Kapital in Bewegung setzen

Die Krypto News lenken die Aufmerksamkeit auf Altcoins und regulatorische Unsicherheit. Doch während der breite Markt wartet, fließt Kapital in eine Richtung, die von funktionierenden Produkten angetrieben wird statt von politischen Schlagzeilen.

Pepeto hat sich als der Presale etabliert, den informierte Anleger während der Angstphase weiter aufstocken, während der größte Teil des Marktes in der Unsicherheit verharrt. Der Entwickler des originalen Pepe Coins hat Pepeto mit einem vollständig aktiven Handelsplatz aufgebaut, nicht mit einer Roadmap ohne Produkt. Mehr als $10,38 Millionen sind in den Pepeto-Presale geflossen, und die Summe steigt weiter, während der Fear and Greed Index bei 29 steht.

Kapital, das während extremer Angst in einen Presale fließt, folgt dem Überzeugungsmuster, das jedem großen Listing-Anstieg vorausging, und die Geschichte zeigt, dass genau diese Momente die profitabelsten Einstiege produziert haben. Die Cross-Chain-Bridge wickelt Transfers ohne Kosten ab, PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren, sodass jeder Dollar in der Position bleibt. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, und ein ehemaliger Binance-Experte bringt direkte Listing-Verbindungen ein.

Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token folgt derselben Architektur, die den originalen Pepe Coin auf über $11 Milliarden brachte. Analysten sehen ein Vielfaches zwischen dem Presale-Einstieg bei $0,000000188 und dem erwarteten Listing-Niveau, und das Renditepotenzial in dieser Phase übertrifft deutlich, was etablierte Coins bei ihrer Marktkapitalisierung noch bieten können.

Fazit: Was die Krypto News heute für die nächste Positionierung bedeuten

Die Krypto News heute zeigen einen Markt zwischen Verkaufsdruck, Regulierung und geopolitischer Spannung. Die Wallets, die Pepeto durch diese Phase kaufen, positionieren sich für das Renditepotenzial, das frühe XRP- und ADA-Anleger vor deren großen Anstiegen hatten, und vergangene Zyklen bestätigen, dass genau diese Angstphasen das größte Potenzial boten und die stärksten Positionen hervorbrachten.

Mehr als $10,38 Millionen flossen in einen Presale mit aktiver Börse und bevorstehendem Binance-Listing, während der breite Markt noch nach Richtung sucht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Stand, und wer sich jetzt positioniert, sichert das Renditepotenzial, bevor das Listing den Einstiegspreis dauerhaft verändert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die Krypto News heute über die Marktrichtung?

Fear and Greed Index bei 29, Bitcoin über $64.000, und die Woche wird vom CLARITY Act und US-Iran-Spannungen bestimmt. Historisch betrachtet starten aus solchen Angstphasen die stärksten und profitabelsten Erholungen des gesamten Zyklus.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Marktangst an?

Die Krypto News zeigen $10,38 Millionen im Presale, getrieben von funktionierender Börse, SolidProof-Audit und bevorstehendem Listing. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für aktuelle Details.