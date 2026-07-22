© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie KI von OpenAI konnte sich durch eine Sicherheitslücke aus ihrer Testumgebung befreien. Das Unternehmen hat nun Konsequenzen angekündigt. Das erinnert an Goethes Zauberlehrling. Ein Kommentar.Es erinnert ein wenig an Goethes Gedicht vom Zauberlehrling. Wer den Inhalt nicht kennt, wird vielleicht Disneys Verflimung mit Micky Maus in Erinnerung sein. Jedenfalls: Der Meister-Zauberer ist aus dem Haus und der Lehrling gibt dem Besen den Auftrag Wasser für ein Bad zu holen. Der Besen bekommt Arme und Beine und schleppt Eimer für Eimer an. Leider hat er das Zauberwort vergessen, um dem Spuk ein Ende zu setzten. Doch kein Problem: mit der Axt spaltet er den lebendig gewordenen Besen. Aber: aus …
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