Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten erreichen eine neue Dimension. Nach dem Ende des Waffenstillstands und im Zuge der anhaltenden Kämpfe hat US-Präsident Donald Trump dem Iran drastische Konsequenzen angedroht, falls iranische Streitkräfte weiterhin Schiffe in der strategisch vitalen Straße von Hormus attackieren. Die Ölpreise reagieren darauf mit einem deutlichen Anstieg.• Der Nahostkonflikt eskaliert weiter. • Trump kündigt Vergeltungsschläge an. • Die Ölpreise klettern deutlich, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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