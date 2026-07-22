Dank dieser Integration können Echodyne-MESA-Radare ATAK-basierte Arbeitsabläufe unterstützen.

Echodyne, Anbieter von Radarplattformen, gab heute die Verfügbarkeit eines Android Team Awareness Kit (ATAK)-Plugins für seine MESA-Radarplattform bekannt. Die Integration ermöglicht es Anwendern, Daten von Echodyne-Radargeräten innerhalb der ATAK-Umgebung zu konfigurieren, zu steuern und zu visualisieren. Damit werden militärische Einsätze sowie Einsätze im Bereich der öffentlichen Sicherheit und des Schutzes unterstützt, die auf TAK für ein gemeinsames Lagebild angewiesen sind.

Das Plugin erweitert die Funktionen zur Radarverwaltung und -visualisierung für ATAK-Anwender und ermöglicht den Zugriff auf hochpräzise Radardaten und Systemsteuerungen über eine vertraute Bedienoberfläche. Durch die Integration von Radardaten in bestehende TAK-Arbeitsabläufe können Unternehmen den Einsatz optimieren, die Arbeitsbelastung der Bediener verringern und den Zugriff auf Echtzeit-Lagebilder verbessern.

TAK ist eine von der Regierung entwickelte Geodatenplattform, die von Organisationen des US-Militärs sowie von Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden in den USA und von Partnerländern der USA genutzt wird. Nach Angaben des TAK Product Center der US-Armee unterstützt das TAK-Ökosystem 15 Programme des Verteidigungsministeriums und mehr als 250.000 Nutzer aus militärischen und zivilen Bereichen.

Echodyne betreut weltweit Kunden aus den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Grenzsicherung und kritische Infrastruktur. Viele dieser Organisationen setzen TAK als Teil ihrer operativen Führungs- und Kontrollarchitektur ein. Das neue ATAK-Plugin bietet einen vereinfachten Ansatz für die Bereitstellung und den Betrieb von Radarsystemen und ermöglicht es den Anwendern gleichzeitig, hochauflösende Radardaten in ihr bestehendes, TAK-basiertes gemeinsames Lagebild zu integrieren. In Kombination mit zuverlässigen, leistungsstarken MESA-Radarsystemen können Organisationen einzelne Sensoren oder verteilte Radarnetzwerke sicher einsetzen, um für alle verbundenen TAK-Anwender ein hochauflösendes Lagebild zu schaffen.

Eben Frankenberg, Chief Executive Officer von Echodyne, sagte:

"Viele unserer Kunden vertrauen auf TAK, um ihre Einsatzplanung und operative Entscheidungsfindung zu unterstützen. Durch die Integration der MESA-Radarfunktionen in das TAK-Ökosystem bieten wir den Anwendern direkten Zugriff auf hochwertige Radardaten über eine Oberfläche, die sie bereits kennen und der sie vertrauen. Diese Version spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Interoperabilität wider sowie unser Bestreben, die operativen Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit zu unterstützen."

Das Echodyne-ATAK-Plugin ist im Software- und Support-Paket des Unternehmens enthalten und ab sofort verfügbar über das Echodyne-Kundenportal unter: https://portal.echodyne.com

Über Echodyne

Echodyne, Anbieter von Radarplattformen, ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Hochleistungsradarsystemen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Behörden und im kommerziellen Markt. Das Unternehmen kombiniert die patentierte MESA-Technologie (Metamaterials Electronically Scanned Array) mit leistungsstarker Software und maschinellem Lernen, um hochpräzise Lageerfassungsdaten zu liefern, die Aktivitäten in der Luft und an der Oberfläche mit unübertroffener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Präzision lokalisieren. Die Produkte von Echodyne haben sich bei Streitkräften, Behörden, Systemintegratoren und kritischen Infrastrukturen weltweit bewährt und genießen großes Vertrauen. Sie setzen neue Maßstäbe für die Exzellenz kommerzieller Radarsysteme. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kirkland, Washington, USA, und wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford und Northrop Grumman unterstützt. Sehen Sie sich das Radar in Aktion unter Echodyne.com an.

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