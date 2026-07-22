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FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für das erste Halbjahr über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026



22.07.2026 / 20:08 CET/CEST

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Vorläufiges Ergebnis für das erste Halbjahr über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026



Der FUCHS Konzern rechnet auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Halbjahr 2026 mit einem Umsatz von 2.003 Mio. € (H1 2025: 1.804 Mio. €) und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 260 Mio. € (H1 2025: 209 Mio. €). Damit liegt das vorläufige EBIT des zweiten Quartals 2026 mit 135 Mio. € über dem durch die Zolldiskussionen belasteten Vorjahresquartal (Q2 2025: 101 Mio. €) sowie über dem von Vara erhobenen Konsensus für das zweite Quartal 2026 (108 Mio. €).



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet FUCHS nun ein EBIT in der Bandbreite zwischen 460 Mio. € und 480 Mio. € (Geschäftsjahr 2025: EBIT 435 Mio. €). Die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ging von einem EBIT um 450 Mio. € aus. Der Konsensus für das Geschäftsjahr 2026 liegt für das EBIT bei 454 Mio. €. Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei deutlich über dem Vorjahresumsatz von 3,7 Mrd. €.



Das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum im zweiten Quartal 2026 resultiert aus einer starken Absatzentwicklung, die getrieben wurde durch Vorzieheffekte infolge des Konflikts im Nahen Osten, durch eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter sowie durch organisches Wachstum. Für das zweite Halbjahr wird zwar inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet, gleichzeitig geht FUCHS aber davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals absatzmindernd auswirken und die Rohstoffpreissteigerungen sich auf die Margen auswirken werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich das Ergebnis des ersten Halbjahres nicht fortschreiben. Die Erhöhung der Prognose für das EBIT basiert auf der guten Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres und berücksichtigt gleichzeitig die Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung im zweiten Halbjahr.



Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der FUCHS SE wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.



Mannheim, 22.07.2026



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FUCHS SE

Andreas Schaller, Head of Investor Relations

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Email: Andreas.Schaller@fuchs.com





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