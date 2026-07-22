Ehemaliger Marketingleiter bei Five9, Salesforce, LogicMonitor, AppDynamics und Egnyte wechselt zu Omilia, um die globale Markenpräsenz und die Nachfragegenerierung für die selbstlernende, agentenbasierte CX-Plattform des Unternehmens auszubauen.

Omilia, ein weltweit führender Anbieter von "Self-Learning Agentic CX", gab heute die Ernennung von Ryan Kam zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Ryan wird für die globale Marke von Omilia, die Nachfragegenerierung und die Marketingstrategie verantwortlich sein. Ziel ist der Ausbau der Marktpräsenz des Unternehmens.

In seiner neuen Funktion wird Kam für den Bereich Global Marketing bei Omilia verantwortlich sein, der Markenstrategie, Nachfragegenerierung, Produktmarketing, Analystenbeziehungen und Kommunikation umfasst. Er nimmt seine Tätigkeit zu einem Zeitpunkt auf, an dem das Unternehmen eine starke geschäftliche Dynamik beobachtet: Omilia verzeichnet eine steigende Nachfrage von Unternehmen aus allen Branchen und investiert in eine Marketing-Organisation, die dem Tempo seines Wachstums gerecht wird.

Ryan Kam verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Marketingpositionen bei Unternehmen Bereich Enterprise-Technologie. Zuletzt war er als CMO bei Egnyte tätig, einem führenden Anbieter von Lösungen für die Sicherheit und Governance von Cloud-Inhalten. Davor hatte Kam die Position des CMO bei LogicMonitor inne, wo er das Wachstum einer der führenden Plattformen für die Infrastrukturüberwachung vorantrieb. Vor seiner Zeit bei LogicMonitor leitete er die vollständige Umgestaltung der Marke Five9 zu einem branchenführenden Anbieter von Lösungen für Cloud Contact Center. Zu Beginn seiner Karriere war Kam als Chief Digital Officer bei AppDynamics tätig, wo er maßgeblich an der Definition einer neuen Softwarekategorie beteiligt war, bevor das Unternehmen von Cisco übernommen wurde. Seine ersten Schritte im Unternehmensmarketing machte er bei Salesforce, wo er über mehrere Jahre hinweg Positionen mit zunehmender Verantwortung bekleidete, unter anderem war er am Aufbau von Dreamforce beteiligt und war zuletzt als Leiter des digitalen Marketings tätig.

"Das Enterprise Marketing hat jahrelang mit dem Versprechen der KI geworben. Die Situation bei Omilia ist eine andere: Wir können etwas verkaufen, das sich bereits bewährt hat und zwar in einem Umfang, den die Konkurrenz noch nicht erreicht hat", sagt Ryan Kam. "Das ist eine seltene Ausgangslage für ein Marketingteam, und ich freue mich darauf, dem Markt zu vermitteln, was diese Plattform so alles leisten kann."

"Ryan hat Marketingorganisationen bei einigen der renommiertesten Unternehmen im Bereich der Enterprise Technologie auf- und ausgebaut, und er weiß, wie man echte Plattformergebnisse in Marktführerschaft umsetzt", sagt Dimitris Vassos, CEO und Mitgründer von Omilia. "Da Omilia nun in seine nächste Wachstumsphase eintritt, ist genau diese Kombination aus Fachwissen im Bereich Markenaufbau und Erfahrung bei der Schaffung neuer Categories genau das, was wir brauchen."

Über Omilia

Omilia setzt global Maßstäbe für die KI-unterstützte Transformation des Kundenservice. Unsere nativen, selbstlernenden CX-Agenten revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden interagieren sie automatisieren Interaktionen präzise, unterstützen menschliche Mitarbeiter in Echtzeit und bieten nahtlose, personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg. Gestützt auf fundiertes Fachwissen in der Entwicklung unserer firmeneigenen "Agentic AI"-Technologie sowie mehrschichtige Funktionen zur Betrugsbekämpfung ermöglichen wir es Unternehmen, entschlossen und sicher in das Zeitalter der "Agentic"-Kontaktzentren einzutreten. Die selbstlernende "Agentic AI" von Omilia lernt aus der gesamten Customer Journey vom Self-Service bis hin zu Interaktionen mit Live-Mitarbeitern -, ermöglicht so kontinuierliche Verbesserungen und beseitigt Begrenzungen, die veraltete, isolierte Modelle nicht überwinden können. Omilia genießt das Vertrauen der anspruchsvollsten Unternehmen weltweit, darunter Capital One, Discover, Taco Bell, RBC, DWP, First Financial Bank, Purolator und PSEG. Aufbauend auf über zwei Jahrzehnten KI-Innovation liefert Omilia messbare Ergebnisse: geringere Kosten, höhere Effizienz und unübertroffene Kundenzufriedenheit und das alles mit menschlichem Touch, dort, wo es am wichtigsten erscheint.

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