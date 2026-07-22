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Der Bitcoin Kurs verlor am Montagmorgen 331 Dollar und notiert bei rund 64.300 Dollar, obwohl die stärkste Erholung des Jahres gerade zwei Wochen alt ist. Der Juni endete mit Rekordabflüssen von 4,51 Milliarden Dollar aus den Spot-ETFs und einem Verlust von über 20 Prozent. Wal-Wallets kauften in derselben Phase 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Die US-Inflation fiel überraschend auf 3,5 Prozent und beendete die achtwöchige Abflussserie der Fonds. Der Bitcoin Kurs erholte sich vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar um elf Prozent in nur 14 Tagen. Das Fed-Meeting am 28. Juli entscheidet über die nächste Richtung des gesamten Marktes. Hinter den Schlagzeilen zeigt sich eine Gelegenheit, die viele Anleger bisher übersehen.

Bitcoin Kurs zwischen CPI-Überraschung, ETF-Wende und dem Fed-Entscheid am 28. Juli

Der Bitcoin Kurs fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar, den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Der Juni brachte Nettoabflüsse von 4,51 Milliarden Dollar aus den US-Spot-ETFs, den schlimmsten Monat seit Einführung der Produkte. Seit Monatsanfang flossen 510 Millionen Dollar zurück, und der Bitcoin Kurs reagierte sofort auf die Trendwende.

Die US-Inflation fiel im Juni auf 3,5 Prozent statt der erwarteten 3,8 Prozent, wie wallstreet-online berichtete. Die größten Wallets kauften rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe der 59.000-Dollar-Marke, wie finanznachrichten.de meldete. Standard Chartered hält ein Kursziel von 100.000 Dollar bis Dezember 2026, Citigroup senkte auf 82.000 Dollar. CoinCodex prognostiziert für August rund 66.759 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Das Fed-Meeting am 28. und 29. Juli wird zum nächsten Richtungsgeber. Der Bitcoin Kurs steht damit 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. Bei einer Bewertung von 1,3 Billionen Dollar braucht der Bitcoin Kurs gewaltige Summen für jede Verdopplung, und die Frage lautet, wo der Markt den nächsten Einstieg noch nicht bepreist hat.

Pepeto bietet den Presale-Einstieg, den der Bitcoin Kurs bei seiner Bewertung nicht mehr liefern kann

Der Abfluss von Milliarden aus den ETFs zeigt, dass institutionelle Fonds in der Korrektur genauso handeln wie Privatanleger. Genau in dieser Phase sichern sich erfahrene Wallets Positionen, die erst Monate später zu höheren Preisen verfügbar werden.

Pepeto ist die Handelsplattform, die frühe Wallets belohnt, statt erst nach bestätigter Erholung. Der feste Presale-Einstieg vor der Börsenöffnung verwandelt das aktuelle Einstiegsfenster in eine starke Position. Pepeto-Käufer nutzen PepetoSwap für Aufträge ohne Gebühren und die Cross-Chain-Bridge für den Transfer ohne Kosten. Jedes Werkzeug schützt die Position vom ersten Tag an.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar mit 420 Billionen Token und ohne ein einziges Produkt brachte, steht hinter diesem Projekt. Pepeto hat dieselbe Tokenanzahl mit einer bereits laufenden Börse, die echte Transaktionen verarbeitet. Pepeto gibt dem Käufer die Kontrolle über den Einstieg, statt Halter in Charts gefangen zu lassen, die Monate für eine Erholung brauchen.

Der gesamte Code hat eine vollständige SolidProof-Prüfung durchlaufen, bevor der Presale öffnete, sodass jeder Vertrag verifiziert und abgesichert ist. Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, ein Zeichen, dass erfahrene Wallets in der Korrekturphase kaufen. Der Presale-Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, und die erwartete Binance-Listung gilt als das Ereignis, das diesen Preis um ein Vielfaches übersteigen könnte. Das Ertragspotenzial liegt im Unterschied zwischen Presale-Preis und dem Kurs nach der Börsenöffnung. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Preis und alle Werkzeuge im laufenden Betrieb.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt, dass Milliarden aus den Fonds fließen, während Wal-Wallets still die größte Position seit Jahren aufbauen. BTC verwandelte 500-Dollar-Einstiege im Jahr 2011 in Vermögen, ohne ein Produkt hinter dem Netzwerk. Pepeto bietet mit einer funktionierenden Börse und einer erwarteten Binance-Listung die Möglichkeit, dieses Muster von einem Bruchteil eines Cents aus zu wiederholen. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich einen Preis, den die Listung für alle anderen neu setzt. Das Ertragspotenzial entsteht aus dem Listing-Event, das den Bitcoin Kurs in dieser Größenordnung nicht mehr bieten kann.

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Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Bitcoin Kurs im Juli 2026?

Der Bitcoin Kurs erholte sich auf 64.300 Dollar nach dem 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. Die CPI-Überraschung bei 3,5 Prozent beendete die Abflussserie. Standard Chartered hält 100.000 Dollar als Jahresziel.

Warum positionieren sich Wallets in Pepeto, während der Bitcoin Kurs schwankt?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, der Code ist von SolidProof vollständig geprüft, und die erwartete Binance-Listung bietet Ertragspotenzial, das der Bitcoin Kurs bei seiner Marktkapitalisierung nicht mehr erreichen kann. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.