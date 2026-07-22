BÖRSE HEUTE: Wall Street stabilisiert sich trotz hoher Ölpreise - Alphabet & Tesla im Fokus

An der Börse heute zeigen sich die US-Aktienindizes trotz anhaltend hoher Ölpreise und geopolitischer Spannungen im Nahen Osten stabilisiert. Anleger blicken an der Börse aktuell vor allem gespannt auf den Abend: Nach US-Handelsschluss legen die Tech-Riesen Alphabet und Tesla ihre Bilanzen vor. Beide Quartalszahlen gelten als die maßgeblichen Impulsgeber des Tages und dürften die Volatilität bei den Futures der Aktienindizes spürbar erhöhen.

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