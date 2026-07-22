Whatsapp hat neue Funktionen angekündigt, mit der die Nutzung der Messenger-App noch komfortabler werden soll. So sollen Nutzer:innen sich jetzt direkt auf dem iPad anmelden und PDFs in der App bearbeiten können -Â mit Einschränkungen. Wie schon vorab bekannt geworden ist, können Whatsapp-Nutzer:innen die Messenger-App jetzt auch direkt unter iPadOS am iPad einrichten. Die bisher für die Registrierung obligatorische Verknüpfung mit einem Smartphone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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