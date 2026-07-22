Berechnungen britischer Forscher:innen zufolge könnte eine heftige Kollision mit einer Nachbargalaxie die Milchstraße vor mehreren Milliarden Jahren zum "Umkippen" gebracht haben. Das würde einige Fragen rund um unsere Heimatgalaxie klären. Die Milchstraße ist seit ihrer Entstehung vor rund 13 Milliarden Jahren immer wieder von Verschmelzungen und Kollisionen mit anderen Galaxien durchgeschüttelt worden. Ein Zusammenstoß vor acht bis elf Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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