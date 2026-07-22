Alphabet hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Wie DER AKTIONÄR berichtete, stand dabei mehr als die reine Umsatz- und Gewinnentwicklung des US-Konzerns im Fokus. Insbesondere die Zahl der Gemini-Nutzer überraschte die Anleger. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst jedoch kaum auf das Zahlenwerk. Alphabet hat im Q2 einen Erlös von rund 120 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,11 Dollar erzielt. Analysten hatten im Vorfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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