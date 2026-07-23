Die von Blossom Capital angeführte Finanzierungsrunde, an der sich Accel, GFC, MainObject und Rerail beteiligten, erhöhte die insgesamt eingeworbene Summe in nur sechs Monaten auf rund 38 Millionen US-Dollar.

Arrakis unterstützt Industrieunternehmen dabei, KI-Agenten in geschäftskritischen Abläufen einzusetzen und bewältigt damit die "Last-Mile"-Herausforderung, die die meisten KI-Projekte daran hindert, die Produktionsreife zu erreichen.

Die Finanzmittel werden die Eröffnung von Niederlassungen in New York und im Nahen Osten, die Weiterentwicklung der Plattform sowie den Einsatz von KI in den operativ komplexesten Branchen der Welt ermöglichen.

Arrakis, ein Unternehmen, das Industrieunternehmen bei der Implementierung von KI-Agenten für geschäftskritische Abläufe unterstützt, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar bekannt, die von Blossom Capital angeführt wurde und an der sich der bestehende Investor Accel beteiligte, der bereits die Seed-Runde des Unternehmens in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar geleitet hatte.

Mit dieser Finanzierungsrunde beläuft sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf rund 38 Millionen US-Dollar; zu den Investoren zählen namhafte Persönlichkeiten aus der Technologiebranche, darunter Olivier Pomel, Gründer und CEO von Datadog, Olivier Godement, Head of Business Products bei OpenAI, sowie Junaid Hussain, Gründer von Cambridge Aerospace.

Das Unternehmen wurde im Januar 2026 vom ehemaligen Accel-Investor Rafael Quintanilla im Januar 2026 gemeinsam mit den Mitbegründern Haroun Beltaifa, Romain Fouilland und Mikhail Galkov ehemalige Mitarbeiter von Palantir, DeliveryHero, Revolut, Datadog und ASML gegründet, unterstützt Arrakis Industrieunternehmen dabei, KI in zentrale betriebliche Arbeitsabläufe in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie, Logistik, Fertigung, Bauwesen und Telekommunikation zu integrieren.

In den USA und Europa investieren Regierungen und Unternehmen massiv in heimische Industriekapazitäten, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Dennoch stützen sich viele der Organisationen, die für dieses Wachstum verantwortlich sind, nach wie vor auf jahrzehntealte Software, fragmentierte Systeme und manuelle Arbeitsabläufe. Arrakis unterstützt diese Unternehmen dabei, ihre Betriebsdaten zu nutzen und Produktivitätsniveaus des KI-Zeitalters zu erreichen, indem es KI-Agenten entwickelt, die geschäftskritische Vorgänge ausführen und bereits innerhalb weniger Wochen messbare Ergebnisse liefern.

Arrakis vereint hochqualifizierte, vor Ort eingesetzte KI-Ingenieure mit einer modellunabhängigen KI-Plattform für Unternehmen sowie an industrielle Abläufe angepasster angewandter KI-Forschung. So können Unternehmen ihre Daten nutzen, um maßgeschneiderte KI-Agenten innerhalb von Wochen und nicht erst nach Quartalen zu trainieren, einzusetzen und zu skalieren. Das Ergebnis ist eine KI-Transformation, die mit Warp-Geschwindigkeit umgesetzt wird, wobei für jede Aufgabe das richtige Modell zum Einsatz kommt und Unternehmen die volle Kontrolle über Leistung, Ausfallsicherheit und Kosten erhalten. Arrakis arbeitet nach strengsten Daten- und Sicherheitsstandards: Kundendaten und geistiges Eigentum verbleiben im Besitz der Kunden, und das Unternehmen nutzt diese niemals für das Training von Modellen Dritter. Anstatt bestehende Technologie-Stacks zu ersetzen, integriert Arrakis KI-Agenten in bestehende Systeme und verbessert so den betrieblichen Durchsatz, ohne dass mehrjährige Migrationsprozesse erforderlich sind. Das Unternehmen knüpft einen erheblichen Teil seiner Honorare direkt an die Ergebnisse der Kunden und richtet sein Geschäftsmodell somit am erzielten Nutzen aus.

Die in Europa entwickelte und für den weltweiten Einsatz konzipierte Plattform bietet Industrieunternehmen eine sichere, leistungsstarke Grundlage für die groß angelegte Einführung von KI, ohne dabei Kompromisse bei der Kontrolle oder der Wettbewerbsfähigkeit einzugehen.

Da KI zunehmend in kritische Betriebsabläufe integriert wird, geht Arrakis davon aus, dass Unternehmen zunehmend darauf bedacht sein werden, das Eigentum an ihren Daten, ihrem betrieblichen Know-how und ihrem geistigen Eigentum zu behalten, anstatt sich von einem einzigen Modellanbieter abhängig zu machen. Die Plattform des Unternehmens bietet Kunden die Flexibilität, im Zuge der technologischen Weiterentwicklung die besten verfügbaren Modelle einzusetzen und dabei die Kontrolle über Leistung, Kosten und Sicherheit zu behalten.

Innerhalb von sechs Monaten nach der Markteinführung konnte Arrakis Unternehmenskunden gewinnen, darunter an der NYSE notierte Unternehmen aus den Bereichen Energie, Logistik und Industrie. Die Kunden von Arrakis verzeichnen bereits innerhalb weniger Wochen messbare Erfolge, darunter eine Verkürzung der Beschaffungszyklen um 90 sowie Echtzeit-Transparenz bei zuvor manuell abgewickelten betrieblichen und finanziellen Prozessen.

Rafael Quintanilla, Mitbegründer und CEO von Arrakis, erklärte: "Der Westen steht unter zunehmendem Druck, sich wieder zu industrialisieren, doch diese Renaissance wird nicht allein durch die Gründung neuer Unternehmen vorangetrieben werden. Es ist vielmehr erforderlich, unsere industriellen Vorreiter mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, damit sie ihre Daten nutzen, den Übergang zur KI meistern und auf globaler Ebene wettbewerbsfähig bleiben können. Genau aus diesem Grund haben wir Arrakis gegründet. Die meisten Investitionen in KI richteten sich bislang an die 30 der Beschäftigten, die am Schreibtisch arbeiten. Der tatsächliche ROI liegt jedoch bei den 70 %, die industrielle Betriebsabläufe leiten. Wir bauen von Europa aus für die ganze Welt auf, mit dem Ziel, das Betriebssystem zu entwickeln, das unsere industriellen Vorreiter benötigen, um erfolgreich zu sein."

Ophelia Brown, Managing Partner bei Blossom Capital, erklärte: "Rafael und das Arrakis-Team verfügen über eine außergewöhnliche Kombination aus technischer Fachkompetenz, betrieblicher Expertise und unternehmerischem Ehrgeiz. Während sich viele Unternehmen auf KI-Anwendungen am Rand des Unternehmens konzentrieren, widmet sich Arrakis einigen der komplexesten betrieblichen Herausforderungen, denen große Industrieunternehmen gegenüberstehen. Ihre frühen Erfolge verdeutlichen sowohl das Ausmaß der Chancen als auch die Nachfrage nach Lösungen, die messbare Ergebnisse liefern."

Sonali De Rycker, Partnerin bei Accel, erklärte: "Rafaels Vision davon, wie KI die Realwirtschaft verändern wird, sowie sein tiefgreifendes Verständnis für die Herausforderungen, denen Industrieunternehmen gegenüberstehen, bedeuten, dass er und sein Team ein bahnbrechendes Unternehmen aufbauen. Innerhalb kurzer Zeit haben sie ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut, Spitzenkräfte von Weltklasse gewonnen und eine beträchtliche Kundennachfrage gesichert. Wir freuen uns darauf, Arrakis bei seiner globalen Expansion weiterhin zu unterstützen."

Arrakis wird die Finanzmittel dazu nutzen, die Mitarbeiterzahl zu verdreifachen, seine Plattform und Sicherheitsfunktionen zu stärken sowie die Expansion in Europa, den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten voranzutreiben. Das Unternehmen ist derzeit von London und Paris aus tätig, hat bereits seinen ersten US-Kunden gewonnen und verzeichnet eine steigende Nachfrage in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie und Logistik.

Über Arrakis

Arrakis ist ein KI-Softwareunternehmen, das Industrieunternehmen dabei unterstützt, KI-Agenten in geschäftskritische Betriebsabläufe zu integrieren. Das Unternehmen wurde 2026 von dem ehemaligen Accel-Investor Rafael Quintanilla und einem Team aus Fachleuten und Ingenieuren von Palantir, Revolut und Delivery Hero gegründet und arbeitet mit Kunden aus den Bereichen Energie, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation sowie Fertigung zusammen. Arrakis hat bislang rund 38 Millionen US-Dollar von Investoren wie Blossom Capital und Accel eingeworben. https://www.arrakistechnologies.ai/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260722890463/de/

Contacts:

aimee@burlington.cc