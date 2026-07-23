Bitcoin Prognose nach 686 Mio. Dollar Börsenabfluss: Wissen die Wale mehr als der Markt?

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Bitcoin steigt am 21. Juli auf 66.310 Dollar, den höchsten Stand seit drei Wochen nach der CPI-Überraschung bei 3,5 Prozent. Am Vortag haben Anleger 686 Millionen Dollar in BTC von Binance, Coinbase und Bybit abgezogen. Fünf aufeinanderfolgende Handelstage brachten rund 727 Millionen Dollar an frischen Zuflüssen in die US-Spot-Bitcoin-ETFs. Die US-Inflation ist im Juni überraschend auf 3,5 Prozent gefallen und hat die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung reduziert. Die Fed unter Kevin Warsh trifft sich am 28. Juli und entscheidet über den nächsten Zinsschritt. Die Bitcoin Prognose steht damit vor einer Weichenstellung, die den Rest des Jahres prägen kann. Dieser Artikel zeigt die On-Chain-Signale und die größte Chance jenseits der großen Coins.

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Wende und Rekord-Börsenabflüssen

Die Bitcoin Prognose gewinnt am 21. Juli 2026 an Spannung, denn BTC handelt laut Fortune bei 66.310 Dollar. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 14 Prozent seit dem 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar Anfang Juli. Am 20. Juli zogen Anleger insgesamt 686 Millionen Dollar in Bitcoin von den großen Börsen ab, wie CryptoQuant-Analyst Amr Taha dokumentierte. Binance meldete mit 570 Millionen Dollar den größten täglichen Nettoabfluss seit April. Wenn diese Coins in privaten Wallets verbleiben, sinkt der Verkaufsdruck am Spotmarkt.

Gleichzeitig flossen laut CoinDesk an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen rund 727 Millionen Dollar in die US-Spot-Bitcoin-ETFs zurück. Das ist die längste Zufluss-Serie seit Ende April und beendete eine achtwöchige Phase mit mehr als 8 Milliarden Dollar an Abflüssen. Die CPI-Daten vom 14. Juli zeigten eine Inflation von 3,5 Prozent statt der erwarteten 3,8 Prozent, und BTC sprang innerhalb von 24 Stunden um vier Prozent nach oben. Standard Chartered hält sein Kursziel von 100.000 Dollar für BTC bis Ende 2026 aufrecht.

Die nächste Entscheidung fällt am 28. Juli, wenn die Fed über die Zinsen berät. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar braucht BTC gewaltige Kapitalzuflüsse für jede Verdopplung, und die Bitcoin Prognose steht vor der Frage, ob der größte Multiplikator bei BTC selbst liegt. Die stärksten Renditen in diesem Zyklus könnten dort entstehen, wo der offene Markt den Preis noch nicht festgelegt hat.

Pepeto liefert Werkzeuge im Presale, während der Markt die Erholung verarbeitet

Während die Bitcoin Prognose die Aufmerksamkeit auf die großen Coins lenkt, baut ein Projekt im Presale bereits funktionierende Werkzeuge für den täglichen Handel. Dieser Kontrast zwischen Angst im Markt und Fortschritt im Presale macht den Einstieg bei Pepeto bemerkenswert. Eine Binance-Listung wird in Kürze erwartet, und der Weg vom Presale zur Börse wird in Wochen gemessen.

Der integrierte Handel über PepetoSwap verlangt keine Gebühren, sodass keine Kosten eine Position schmälern. Der Risk Scorer prüft jeden Token-Vertrag automatisch und warnt Nutzer vor unsicheren Projekten. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam und bringt Börsenwissen mit, das nur aus dem Aufbau auf dieser Ebene stammt. Marktbeobachter sehen Potenzial für Vervielfachungen von 100x oder mehr nach dem Start des Börsenhandels.

Vor dem Start des Presale hat SolidProof jeden Smart Contract geprüft und die gesamte Codebasis auf Schwachstellen untersucht, sodass Käufer mit verifizierter Sicherheit bei 0,000000188 Dollar pro Token einsteigen konnten. Der Presale von Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während Bitcoin-Halter in den schlimmsten ETF-Monat der Geschichte verkauft haben. On-Chain-Daten zeigen, dass sich die Wallets schnell füllen, weil das verfügbare Angebot mit jedem Einstieg schrumpft.

Die Börse ist gebaut, das Team ist verifiziert, und der Presale schließt schneller als jede Phase zuvor. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und nach dem größten Renditepotenzial sucht, findet es nicht bei einem Kurs von 66.000 Dollar. Das Presale-Fenster wird kleiner mit jeder abgeschlossenen Runde.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Markt in der Erholung, doch bei 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung sind die großen Sprünge für BTC begrenzt. Die Listung ist der Moment, in dem Presale-Halter vom Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenkurs profitieren können. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass jede Woche mehr Kapital eintrifft und das Angebot weiter schrumpft. Wer die Bitcoin Prognose liest und heute handelt statt morgen zu planen, positioniert sich auf der richtigen Seite dieses Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC handelt bei 66.310 Dollar nach einer Erholung von 14 Prozent seit dem Tief bei 57.950 Dollar, ETF-Zuflüsse liefen an fünf Tagen in Folge, und die Fed-Entscheidung am 28. Juli bestimmt die nächste Richtung.

Warum zieht Pepeto während der Bitcoin-Erholung Kapital an?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor der bestätigten Binance-Listung mit SolidProof-Audit und mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Fortschritt in Echtzeit.