Airship steht mit einem neuen Garantieangebot hinter Ergebnissen*; darüber hinaus startet es Auftragsstudie, die quantifiziert, wie eine Musterorganisation über Vanity Metrics (Eitelkeitsmetriken) hinausgewachsen ist, um 7,3 Millionen US-Dollar (ca. 6,7 Millionen €) an Geschäftswert zu erzielen

Airship, der weltweit führender Anbieter von Mobile-First-Customer-Experience-Plattformen, gab heute seine Airship Results Guarantee bekannt, ein unternehmerisches Engagement, um vorbestimmte Geschäftsergebnisse für Neukunden zu erzielen. Gleichzeitig veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse einer separaten Total Economic Impact (TEI) Auftragsstudie, die von Forrester Consulting im Namen von Airship im July 2026 durchgeführt wurde. Die Studie ergab, dass eine Musterorganisation, die auf befragten Kunden basiert, eine Kapitalrendite (ROI) von 476% mit eine Amortisationsdauer von weniger als sechs Monaten erreichte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260722813881/de/

Airship has launched a new results guarantee offer to stand behind its value. Alongside this offer, the team shared the results of a new Total Economic Impact (TEI) study commissioned with Forrester Consulting illustrating that a composite organization achieved a 476% ROI with a payback period of less than six months.

"Wir haben die Airship Results Guarantee eingeführt, um den Branchenstandard grundlegend zu verändern, indem wir unseren Wert direkt an das Geschäftsergebnis unserer Kunden koppeln", so Brett Caine, CEO von Airship. "Unsere Garantie basiert auf zehn Jahren Erfahrung über Milliarden von Customer Journeys hinweg für die weltweit führenden Marken. Unsere Plattform stärkt Produkt- und Marketingteams, um plattformübergreifende Kampagnen sofort zu erstellen, ohne auf Entwickler-Warteschlangen oder IT-Ressourcen warten zu müssen. Airship generiert enorme Umsätze und Produktivität für unsere Kunden Die Ergebnisse sprechen für sich selbst", ergänzte Brett Caine. "Die neu in Auftrag gegebene Total Economic Impact Studie, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde, demonstriert die betriebliche Effizienz und das Geschäftswachstum, die die Musterorganisation mit Airship erreichte."

Das theoretische Fundament der Studie wurde auf Intensivinterviews aufgebaut, die von Forrester Consulting mit sechs Airship Kunden durchgeführt wurden (die die Bereiche Einzelhandel, Logistik, Bewirtung, Reisen, Kommunikation und Finanzdienstleistungen umfassen), die zu einem Gesamtprodukt zusammengefasst wurden: ein globales, milliardenschweres B2C-Konglomerat mit insgesamt 10 Millionen Kunden.

Dreijährige, risikobereinigte finanzielle Auswirkungen

Basierend auf der modellierten Musterorganisation quantifizierte die Studie die Ergebnisse über einen Zeitraum von drei Jahren:

476% Kapitalrendite (ROI)

Kapitalrendite (ROI) unter 6 Monate Rückzahlung

Rückzahlung 7,3 Millionen US-Dollar Gesamtnutzen (Barwert)

Gesamtnutzen (Barwert) 6,0 Millionen US-Dollar Kapitalwert (NPV) gegenüber Gesamtkosten von 1,3 Mio. US-Dollar

Quantifizierte Wertströme und Umsatzwachstum

Die Studie untersuchte die vier primären Wertströme, die dieses wiederholbare Wachstum innerhalb der Musterorganisation über die 5 Millionen digital aktivierten Nutzer antreiben:

Gehobenes kanalübergreifendes Kundenerlebnis (2,7 Millionen US-Dollar): Der größte Treiber, der zu einer 14%igen Steigerung des Customer Value (etwa 28 US-Dollar mehr pro digitalem Kunden bis zum 3. Jahr) durch zeitnahe, kontextbezogene und personalisierte Customer Journeys und situative Erlebniswelten (Scenes) führt angetrieben durch Conversational AI

Der größte Treiber, der zu einer 14%igen Steigerung des Customer Value (etwa 28 US-Dollar mehr pro digitalem Kunden bis zum 3. Jahr) durch zeitnahe, kontextbezogene und personalisierte Customer Journeys und situative Erlebniswelten (Scenes) führt angetrieben durch Conversational AI Erweiterte digitale Aktivierung (2,4 Millionen US-Dolllar): Fügte mehr als 1,8 Millionen zusätzliche digitale Kunden hinzu, da Mobilgeräte durch besssere Entdeckung, Downloads, Opt-ins (Einwilligungen) und Onboarding zu einem primären Aktivierungskanal wurden

Fügte mehr als 1,8 Millionen zusätzliche digitale Kunden hinzu, da Mobilgeräte durch besssere Entdeckung, Downloads, Opt-ins (Einwilligungen) und Onboarding zu einem primären Aktivierungskanal wurden KI-gestützte Marketing-Effektivität (1,7 Millionen US-Dollar): Erzielte eine Produktivitätssteigerung von 80% durch koordinierte, kanalübergreifende Customer Journeys, plus bis zu 35% Produktivitätssteigerung mit No-Code und KI-gestützten, nativen Erlebnissen, die es der Musterorganisation ermöglichen, zu wachsen, ohne die Mitarbeiterzahl zu verdoppeln oder auf die Software-Entwicklungen und die App-Store-Zyklen zu warten

Erzielte eine Produktivitätssteigerung von 80% durch koordinierte, kanalübergreifende Customer Journeys, plus bis zu 35% Produktivitätssteigerung mit No-Code und KI-gestützten, nativen Erlebnissen, die es der Musterorganisation ermöglichen, zu wachsen, ohne die Mitarbeiterzahl zu verdoppeln oder auf die Software-Entwicklungen und die App-Store-Zyklen zu warten Gezielte Bindung(470.000 US-Dollar): Sicherte mehr als 314.000 gefährdete Kunden und führte zu einer Steigerung der Kundenbindung um 7,8 über drei Jahre durch Echtzeit-Segmentierung, kontextbezogene Nachrichtenübermittlung und kontrollierte Kadenz, um inaktive oder abwanderungsgefährdete Nutzer proaktiv zurückzugewinnen

Kundenzitat aus der Studie:

"Wir verzeichnen höhere Einnahmen, wenn wir die Airship [KI-gestützte CX Orchestration] Technologie [und ihr] MMS sowie SMS, mit höherer Kundenzufriedenheit, wenn wir dynamische Nachrichten bereitstellen, nutzen. Wir verzeichneten höhere Abnahmeraten für verbesserte [Serviceleistungen], wenn wir proaktive, situationsbezogene und ereignisgesteuerte Nachrichtenübermittlung bereitstellten [Vor Ort und]; höhere Kundenbindung durch unsere groß angelegten Verkaufsaktionen; und breiteres Bewusstsein für servicebezogene Probleme, wenn wir zielgerichtete Botschaften verwenden [während kritischer Momente]. All diese Kennzahlen machen einen Unterschied."

- Director of Digital Experience, Travel

Effizienzsteigerung für skalierbares Wachstum

Jenseits der quantifizierten Kennzahlen betonte die Studie weitere entscheidende Vorteile, die von den interviewten Organisationen in Erfahrung gebracht wurden, einschließlich:

Vermiedene Servicekosten : Zeitnahe, sofortige Benachrichtigungen und In-App Self-Service konnten Probleme früher lösen und die Callcenter-Kosten senken sowie den Bedarf an persönlicher Unterstützung reduzieren

: Zeitnahe, sofortige Benachrichtigungen und In-App Self-Service konnten Probleme früher lösen und die Callcenter-Kosten senken sowie den Bedarf an persönlicher Unterstützung reduzieren Schnellere, fundiertere Entscheidungen in großem Umfang : gemeinsam genutzte Echtzeit-Customer-Journey-Daten ersetzten die fragmentierte, verzögerte Berichterstattung

: gemeinsam genutzte Echtzeit-Customer-Journey-Daten ersetzten die fragmentierte, verzögerte Berichterstattung Verantwortungsvollere CX-Innovation: Die strategische Führung und Partnerschaft von Airship lassen Teams Ideen sicher testen und sie unter Beibehaltung der Governance skalieren

Zur Überprüfung der detaillierten Finanzrahmen, Kundenmeinungen und Modellannahmen laden Sie die vollständige Studie herunter: Die Total Economic Impact Studie von Airship (Juli 2026).

Weitere Informationen zur Airship Results Guarantee finden Sie in diesem Blog-Beitrag

Bei Total Economic Impact handelt es sich um eine von Forrester Consulting im Namen von Airship im Juli 2026 durchgeführte Auftragsstudie.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

ÜBER AIRSHIP

Airship ist die einzige "Mobile-First"-Plattform für Kundenerlebnisse, die die erste speziell für CX entwickelte, in Echtzeit arbeitende KI-Agentenflotte bereitstellt. Seit über 15 Jahren ist Airship Vorreiter bei mobilen Innovationen von der Erfindung der ersten Push-Benachrichtigung über die erste mobile Bordkarte und die erste Live-Aktivität bis hin zur ersten intelligenten Agentenflotte. Tausende weltweit führende Marken vertrauen auf Airship, um einheitliche kanalübergreifende Erlebnisse und koordinierte Customer Journeys zu bieten, die messbare Ergebnisse in großem Maßstab erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260722813881/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Kali Myrick

Kali Myrick Communications

Tel.: +1 503-580-4645

kali@kalimyrick.com