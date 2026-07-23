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Ethereums Glamsterdam-Upgrade ist in die finale Devnet-Phase eingetreten, und diese Ethereum News könnte den Wendepunkt für das gesamte Netzwerk markieren. Die Entwickler haben EIP-7732 und EIP-7928 für die Aktivierung in der zweiten Jahreshälfte 2026 festgeschrieben, was Glamsterdam zum größten Protokollumbau seit The Merge macht. Gleichzeitig brachen die ETF-Zuflüsse mit $105 Millionen in einer Woche eine achtwöchige Serie von Nettoabflüssen. ETH notiert heute bei $1.866 und hat drei aufeinanderfolgende rote Quartale hinter sich. Die Ethereum News zeigt, dass die technische Zukunft vielversprechend aussieht, doch der Kurs die Vergangenheit noch nicht verdaut hat. Dieser Artikel analysiert die Upgrade-Details, die ETF-Daten und einen Presale, der in dieser Angstphase über $10 Millionen eingesammelt hat.

Ethereum News: Glamsterdam-Upgrade geht in die letzte Phase vor dem Mainnet

Die Ethereum-Entwickler testen jetzt Devnets mit allen geplanten EIPs für Glamsterdam und befinden sich in der letzten Phase vor der Testnet-Bereitstellung, wie CoinDesk berichtete. EIP-7732 bringt Enshrined Proposer-Builder Separation und beseitigt die Drittanbieter-Relays, die über 88 Prozent der Blockkonstruktion kontrollieren. EIP-7928 führt Block-Level Access Lists ein, die parallele Transaktionsverarbeitung ermöglichen. Die Ethereum Foundation hat ein Gaslimit von 200 Millionen als Ziel festgelegt, was die Layer-1-Kapazität verdreifachen soll. Die Entwickler erwarten den Mainnet-Start im dritten Quartal 2026.

Spot-ETFs für Ethereum verzeichneten in der Woche vom 13. bis 17. Juli Zuflüsse von $105 Millionen und beendeten damit acht aufeinanderfolgende Wochen mit Nettoabflüssen, wie CryptoNews.com meldete. BlackRocks ETHA-Fonds führte mit $45,3 Millionen an einem einzigen Tag und trieb den historischen Gesamtzufluss auf über $11,28 Milliarden. Der aktuelle Kurs von $1.866 liegt 62 Prozent unter dem Allzeithoch von $4.946 vom August 2025.

CoinDCX setzt das Juliziel auf $1.960, während Changelly eine Spitze bei $2.379 für den Juli prognostiziert. Standard Chartered hält an einem Jahresziel von $4.000 fest. Ethereum beherbergt rund $180 Milliarden in Stablecoins und zwei Drittel aller tokenisierten Realwelt-Vermögenswerte. Die Ethereum News zeigt, dass die technische Zukunft besser aussieht als seit Monaten, doch die Frage bleibt, ob ein Einstieg bei $1.866 denselben Multiplikator liefern kann wie ein Presale, der noch nicht gelistet ist.

Pepeto beantwortet die Frage, die die Ethereum News offenlässt

Die aktuelle Nachrichtenlage liefert den Kontext, in dem Pepeto mit Zahlen antwortet, die kein anderer Einstieg gerade bietet. Während ETH-Halter auf die Bestätigung durch Glamsterdam warten, bewegt sich das Presale-Kapital bereits.

Der Presale hält den Preis bei $0,000000188, das Binance-Listing rückt Woche für Woche näher, und das positioniert jedes Wallet, das vor dem Listing-Tag eingestiegen ist, vor den Käufern, die erst auftauchen, wenn der Handel beginnt. Mehr als $10,38 Millionen flossen ein, während ETH drei rote Quartale verzeichnete, und diese Art von Kapitalfluss gegen den Markt trennt Überzeugung von Hoffnung. SolidProof hat die gesamte Codebasis der Börse einer unabhängigen Prüfung unterzogen und jeden Vertrag verifiziert, was die Vertrauensgrundlage schafft, ohne die großes Kapital keinen frühen Token berührt.

Eine vollständige Börse läuft bereits hinter dem Token. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Netzwerken gebührenfrei, sodass das Verschieben von Positionen nichts kostet. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Trade ausgeführt wird, und schützt Wallets vor betrügerischen Token.

ETH bietet Kurserholung, während Pepeto Erholung, Schutz und das Renditepotenzial eines Presales vereint. Anleger, die jetzt zum Presale-Preis einsteigen, positionieren sich vor dem Listing und sichern sich einen Einstieg, den der offene Markt nicht mehr hergeben wird. Wer die Ethereum News verfolgt und nach dem frühesten Einstieg sucht, findet in Pepeto die Antwort, die der ETH-Kurs allein nicht geben kann.

Fazit zur Ethereum News und Pepeto

Die Ethereum News zeigt ein Netzwerk im Aufbruch, doch die Mathematik dahinter erzählt die eigentliche Geschichte. Frühe ETH-Halter, die 2015 für $0,31 eingestiegen sind, verwandelten $1.000 in $15 Millionen bis zum Höchststand 2025. Pepeto, gestützt vom Pepe-Mitbegründer, der bereits einen $11-Milliarden-Token mit demselben 420-Billionen-Angebot aufgebaut hat, bringt dieselbe Formel mit einer vollständigen Börse dahinter. Die offizielle Pepeto-Website zeigt $10,38 Millionen an Kapital von Wallets, die zuerst gehandelt haben. Das Renditepotenzial für Anleger, die jetzt einsteigen, ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem Presale und dem Listing, das den Preis dem offenen Markt übergibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was ist die wichtigste Ethereum News im Juli 2026?

Das Glamsterdam-Upgrade ist in die finale Devnet-Testphase eingetreten und schreibt EIP-7732 sowie EIP-7928 für Q3 2026 fest. ETF-Zuflüsse von $105 Millionen brachen eine achtwöchige Abflussserie.

Warum beobachten Anleger den Pepeto-Presale neben der Ethereum News?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt über $10,38 Millionen eingesammeltes Kapital mit einem SolidProof-Audit und einem heranrückenden Binance-Listing. Das Renditepotenzial ergibt sich aus dem Presale-Preis, der mit dem Listing-Start endet.