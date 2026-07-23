XRP Kurs fällt unter 1,10 Dollar, während Ölpreis und Senatskrise den Markt belasten

Anzeige / Werbung

Der XRP Kurs steht heute bei 1,08 Dollar und verlor in den letzten 24 Stunden 0,7 Prozent, während der gesamte Kryptomarkt um ein halbes Prozent auf 2,2 Billionen Dollar nachgab. Der Ölpreis kletterte über 90 Dollar pro Barrel, weil die Spannungen zwischen Iran und den USA zunehmen, und diese geopolitische Unsicherheit drückt auf alle Risikoanlagen. Der CLARITY Act schwebt über dem Markt, und niemand weiß, ob der Senat das Gesetz vor der Augustpause verabschiedet. In zwölf Monaten verlor der Token 68 Prozent seines Wertes und handelt weit unter seinem Hoch von 3,65 Dollar. Dieser Artikel analysiert den aktuellen Ripple-Token und blickt auf ein Presale-Projekt mit eigenem Zeitplan.

XRP Kurs unter Druck: Ölpreis, Geopolitik und ein blockiertes Gesetz

Der XRP Kurs notiert am 20. Juli 2026 bei 1,08 Dollar und bewegt sich seit einer Woche seitwärts zwischen 1,05 und 1,10 Dollar ohne klare Richtung, wie CaptainAltcoin berichtet. Der RSI liegt bei 44,31 und deutet auf eine bärische Tendenz hin. Der Stochastic-Oszillator fiel auf 20,80, ein Niveau, von dem historisch betrachtet Erholungen starten können. Der Kryptomarkt sank um 0,5 Prozent auf 2,2 Billionen Dollar, belastet durch den Ölpreis über 90 Dollar pro Barrel.

Der CLARITY Act hatte am 17. Juli eine Anhörung in New York, doch das war keine Abstimmung, wie CCN berichtete. Senator Lummis drängt auf schnelle Verabschiedung, und Ripple-CEO Garlinghouse sowie Coinbase-CEO Armstrong unterstützen das Gesetz öffentlich. Das Gesetz benötigt 60 Stimmen, und sieben Demokraten müssen die Seite wechseln. Falls das Gesetz die Augustpause verpasst, droht eine Verschiebung bis 2027 wegen der Zwischenwahlen.

Der Token verlor in zwölf Monaten 68,34 Prozent und handelt in einer Tagesspanne von 1,0918 bis 1,0996 Dollar. Standard Chartered senkte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar und hält am langfristigen Ziel von 12,60 Dollar für 2028 fest. Spot-XRP-ETFs verzeichneten in der Woche vom 13. bis 17. Juli nur 6,78 Millionen Dollar Zuflüsse und blieben weit hinter Ethereum zurück. Selbst das reduzierte Ziel von 2,80 Dollar benötigt mehrere Katalysatoren. Während der Token auf eine politische Entscheidung wartet, bewegt sich Kapital in Projekte mit eigenem Listing-Zeitplan.

Pepeto arbeitet mit eigenem Zeitplan, während Ripples Token auf den Senat wartet

Die Lage rund um Ripples Token zeigt ein Muster, das erfahrene Anleger kennen: starke Fundamentaldaten, aber ein Kurs, der sich nicht bewegt. In solchen Phasen suchen Wallets nach Projekten, deren Zeitplan nicht von externen Entscheidungen abhängt.

Ripples Token bei 1,08 Dollar liegt 70 Prozent unter seinem Hoch, und die Erholung braucht Monate. Pepeto zieht die Wallets an, die einen Einstieg suchen, bei dem die Obergrenze noch nicht festgelegt ist. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen ein, und der Trading-Hub betreibt eine laufende Umgebung, in der der Risikoscanner jeden Token-Vertrag prüft, bevor Kapital fließt. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital frei bewegt werden kann.

Der Schöpfer des ersten Pepe-Tokens leitet das Projekt gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten. SolidProof hat jeden Vertrag hinter dem festen Angebot von 420 Billionen Token geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass das Kapital auf einem auditierten Fundament steht. Das Binance-Listing wird der Moment, in dem jede Presale-Wallet bei einem Einstieg von 0,000000188 Dollar zum gelisteten Halter wird.

Der erste Pepe-Token erreichte 11 Milliarden Dollar ohne ein funktionierendes Werkzeug und mit dem gleichen Angebot von 420 Billionen, sodass selbst ein Bruchteil dieser Bewertung ab dem Presale-Preis ein Aufwärtspotenzial eröffnet, das kein etablierter Coin bieten kann. Das Presale-Fenster schließt sich dauerhaft, wenn das Listing live geht, und der Zeitplan rund um den XRP Kurs zeigt nichts, was an diese Geschwindigkeit heranreicht. Wer die aktuelle Phase verpasst, kauft danach zu Bedingungen, die der offene Markt diktiert.

Fazit zum XRP Kurs und zum Pepeto-Presale

Ripples Token braucht Monate der Erholung, und der CLARITY Act bleibt politisch unsicher. Der Einstieg im Pepeto-Presale existiert nach dem Listing nicht mehr, weil dann der offene Markt den Preis bestimmt. Die Geschichte früherer Presales zeigt, dass frühe Positionierung den entscheidenden Unterschied ausmacht. Die offizielle Pepeto-Website sichert den aktuellen Presale-Preis und zeigt den Fortschritt, bevor das Binance-Listing dieses Fenster dauerhaft schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um den XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs liegt bei 1,08 Dollar mit Seitwärtsbewegung zwischen 1,05 und 1,10 Dollar. Standard Chartered sieht 2,80 Dollar als Jahresendziel, abhängig vom CLARITY Act.

Ist der Pepeto-Presale noch vor dem Listing verfügbar?

Der Presale ist zum aktuellen Preis offen, aber das Binance-Listing schließt dieses Fenster dauerhaft. Die offizielle Pepeto-Website bestätigt den Fortschritt.