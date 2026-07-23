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Strategy, der weltweit größte institutionelle Bitcoin-Halter mit 843.775 BTC, hat in der Woche zum 19. Juli keinen einzigen Bitcoin gekauft. Stattdessen fügte das Unternehmen 225 Millionen Dollar zur USD-Reserve hinzu, die jetzt bei 3,225 Milliarden Dollar steht.

Bitcoin notiert am 21. Juli bei 65.800 Dollar, eingekeilt zwischen bullischem Tagesdruck und bärischem Stundenchart. Der Fear and Greed Index steht bei 29 und signalisiert extreme Vorsicht im gesamten Kryptomarkt. Diese Bitcoin News zeigen einen Markt zwischen institutioneller Überzeugung und kurzfristiger Unsicherheit. Dieser Artikel analysiert die aktuellsten Daten und beleuchtet einen Presale, der während dieser Angstphase Millionen an Kapital anzieht.

Bitcoin News: Strategy pausiert Käufe, während der Markt auf Richtung wartet

BTC handelt am 21. Juli 2026 bei 65.800 Dollar, nachdem der Kurs im Juni bis auf 57.950 Dollar gefallen war. Strategy gab am 20. Juli bekannt, keine Bitcoin-Käufe getätigt und 225 Millionen Dollar in die USD-Reserve eingezahlt zu haben laut Bitcoin.com. Die Reserve steht nun bei 3,225 Milliarden Dollar und dient der Deckung von Dividenden und Zinszahlungen auf bestehende Verbindlichkeiten.

In der Vorwoche verkaufte Strategy 4,8 Millionen Stammaktien für 466,7 Millionen Dollar ohne einen Bitcoin zu kaufen. Anfang Juli hatte das Unternehmen 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar abgegeben, der größte Einzelverkauf seiner Geschichte. Standard Chartered bekräftigte am 10. Juli sein Ziel von 100.000 Dollar und nannte die Verkäufe Rauschen laut Yahoo Finance. Von 65.800 Dollar müsste BTC um 52 Prozent steigen, um dieses Ziel noch in diesem Jahr zu erreichen. Bernstein hält an seinem eigenen Ziel von 150.000 Dollar fest, während Citi auf 82.000 Dollar gesenkt hat.

Komprimierte Bollinger Bänder deuten auf bevorstehende Volatilität hin. BTC bleibt unter dem 200-Tage-EMA bei 74.405 Dollar, was die Struktur bärisch hält. Das Allzeithoch von 126.198 Dollar liegt 92 Prozent über dem aktuellen Stand. Der nächste Widerstand befindet sich bei 66.500 Dollar, die Unterstützung bei 64.200 Dollar. Diese Bitcoin News zeigen einen Markt vor einer entscheidenden Richtungsbewegung, und ein Presale zieht genau in dieser Phase erhebliches Kapital an.

Pepeto: Der Presale, der wächst, während Bitcoin auf Richtung wartet

Während diese Bitcoin News den Markt beschäftigen, gewinnt die Diskussion über den stärksten Presale-Einstieg besonderes Gewicht. Pepeto steht im Zentrum, weil reale Zahlen hinter jedem Argument stehen. Der Presale fixiert den Einstieg bei 0,000000188 Dollar, und das Binance-Listing rückt mit jedem Tag näher.

Über 10,38 Millionen Dollar in einem Markt, der fast jeden anderen Token bestrafte, zeigen Überzeugung, die echte Nachfrage von Rauschen trennt. Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe Coins baute ihn zu 11 Milliarden Dollar auf, mit null Produkten und 420 Billionen Token. Von diesem Einstieg denselben Preis zu erreichen wäre die Wiederholung eines Musters, das sich bereits einmal mit weniger Substanz abspielte.

PepetoSwap wickelt Trades gebührenfrei über mehrere Chains ab, sodass Gewinne vollständig im Wallet verbleiben. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token ohne jegliche Kosten zwischen Netzwerken, und Kapital bleibt bei jeder Überbrückung erhalten. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor der Eröffnung des Presales geprüft und verifiziert, was das Risiko beseitigt, das große Wallets von frühen Einstiegen abhält. Eine vollständig aufgebaute Handelsplattform mit einem Handelssystem, das eine Führungskraft aus dem Binance-Umfeld konzipiert hat, untermauert jede einzelne Zahl hinter dem Projekt.

Die Bitcoin News drehen sich um BTC, aber das Signal liegt dort, wo frisches Kapital während Angst hinfließt. Der Presale-Einstieg endet dauerhaft mit dem Listing. Wer jetzt kauft, sichert sich den Preis, bevor der offene Markt übernimmt, und diese Bitcoin News bestätigen indirekt, warum der Zeitpunkt entscheidend ist.

Fazit

Die Bitcoin News deuten auf Erholung hin, aber ein 52-Prozent-Gewinn bei BTC ist nicht vergleichbar mit dem, was der Pepeto-Presale bietet. Frühe Bitcoin-Halter verwandelten 2011 kleine Beträge in Millionen, und diese Art Rendite gibt es nur einmal pro Einstiegsfenster. Pepeto, aufgebaut vom Pepe-Schöpfer mit bevorstehendem Binance-Listing, bietet diesen Einstieg jetzt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt mit 10,38 Millionen Dollar, dass die frühe Masse bereits gehandelt hat. Das Listing verwandelt Presale-Wallets in offene Marktpositionen, und wer jetzt kauft sichert sich den Einstiegsvorteil. und die Bitcoin News zeigen, warum jetzt der Moment ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen Bitcoin News für den BTC-Kurs?

Bitcoin handelt bei 65.800 Dollar, während Strategy keine Käufe tätigt. Standard Chartered hält an 100.000 Dollar fest. Die Bitcoin News zeigen einen Markt vor einer Richtungsentscheidung.

Warum gewinnt Pepeto während des BTC-Rückgangs an Aufmerksamkeit?

Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, während Bitcoin 48 Prozent unter dem Allzeithoch notiert. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale mit SolidProof-Audit und bevorstehendem Binance-Listing.