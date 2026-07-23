BNB Kurs hält 560 Dollar nach dem größten Token-Burn seit April - lohnt sich der Einstieg?

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BNB Chain hat am 15. Juli 1,62 Millionen Token im Wert von 932 Millionen Dollar dauerhaft vernichtet, und trotzdem bewegt sich der BNB Kurs kaum über die Spanne von 560 bis 590 Dollar hinaus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 75,7 Milliarden Dollar auf Rang vier aller Kryptowährungen. T. Rowe Price lancierte am 16. Juli den TKNZ-ETF mit elf Prozent BNB-Allokation, was frische institutionelle Nachfrage signalisiert. Der VanEck VBNB Spot-ETF handelt bereits seit Mai auf der Nasdaq und hält echte BNB in Cold Storage. Das Gesamtangebot fiel durch den 36. Auto-Burn auf 133,17 Millionen Token, das langfristige Ziel bleibt bei 100 Millionen. Das deflationäre Modell erzeugt Knappheit, doch der Preis reagiert kaum auf die Substanz darunter. Dieser Artikel ordnet den BNB Kurs nach dem Burn ein und zeigt, wo Kapital gerade eine andere Richtung einschlägt.

BNB Kurs nach dem 36. Auto-Burn: 932 Millionen Dollar verbrannt und Seitwärtsbewegung

Am 15. Juli vollzog BNB Chain den 36. vierteljährlichen Auto-Burn und entfernte 1.615.827 BNB dauerhaft aus dem Umlauf, wie CryptoBriefing berichtete. Der Wert lag bei 932 Millionen Dollar, dem drittgrößten Burn des Jahres. Das Gesamtangebot fiel auf 133,17 Millionen Token, 33 Millionen vom Zielwert entfernt. Dieser Burn übertraf den 35. Burn vom April mit 1,57 Millionen BNB. Erstmals wurde die Verbrennung direkt auf der BNB Smart Chain ausgeführt.

T. Rowe Price lancierte am 16. Juli den TKNZ-ETF mit elf Prozent BNB-Allokation, wie CoinMarketCap meldete. Der VanEck VBNB Spot-ETF hält echte BNB in Cold Storage seit Mai 2026. BNB notierte bei 568 Dollar mit 0,2 Prozent Plus bei einem Handelsvolumen von 489 Millionen Dollar. Das Allzeithoch von 1.370 Dollar vom Oktober 2025 liegt 58 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Trotz zwei ETFs und dem größten Burn seit Monaten bewegt sich der Token seitwärts, ohne den Widerstand bei 590 Dollar zu brechen. Die Marktkapitalisierung erreicht 75,7 Milliarden Dollar auf Rang vier aller Kryptowährungen. Der BEP-95 Echtzeit-Burn hat seit Einführung bereits 291.000 BNB vernichtet und ergänzt das vierteljährliche Programm. Die deflationären Mechanismen schaffen langfristig Knappheit und einen stillen Boden unter dem Kurs. Doch die größten Renditen innerhalb eines Zyklus kommen selten von einem Coin, dessen Bewertung bereits 75 Milliarden Dollar widerspiegelt.

Pepeto zieht Kapital an, während der BNB Kurs auf Impulse wartet

Die aktuelle Marktlage bei BNB zeigt, dass deflationäre Mechanismen langfristigen Wert schaffen, doch der Einstiegszeitpunkt entscheidet über die Renditehöhe. Genau dieses Prinzip lenkt den Blick auf ein Projekt, das seine Investoren während der aktivsten Angstphase des Marktes gewonnen hat.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, während Bitcoin in sechs Monaten 30 Prozent verlor. Der Gründer hinter dem ursprünglichen Pepe Coin hat Pepeto mit 420 Billionen Token aufgebaut, diesmal mit einer vollständigen Handelsplattform dahinter. PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, sodass Kapital in der Position bleibt. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass ein Wallet auf Ethereum die BNB Chain ohne Transfergebühren erreicht.

SolidProof hat den gesamten Code vor der Öffnung des Presales geprüft und verifiziert, sodass jeder Dollar auf einem auditierten Fundament steht. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und Analysten sehen erhebliches Vervielfachungspotenzial, sobald das erwartete Binance-Listing den Presale-Preis durch den offenen Marktpreis ablöst. Die Roadmap enthält weitere Produktstarts, die die Nachfrage steigern könnten. Wer heute zum aktuellen Preis einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial, das nach dem Listing nicht mehr zu diesen Konditionen verfügbar sein wird.

Fazit: BNB Kurs und die Frage nach dem richtigen Einstiegspunkt

Der BNB Kurs zeigt Stabilität und deflationäre Stärke, doch bei 75 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt der rechnerische Spielraum nach oben begrenzt. Analysten sehen bei Pepeto deutliches Vervielfachungspotenzial, und der aktuelle Presale-Preis bietet eine Renditegrundlage, die nach dem Binance-Listing in dieser Form nicht mehr existieren wird. Die Suche nach dem BNB Kurs liefert die Daten, doch Pepeto könnte die Antwort sein, auf die diese Suche hindeutet. Wer heute einsteigt, nutzt das Potenzial, das ein funktionierender Marktplatz und ein kommendes Listing greifbar machen. Alle Details finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der 36. BNB Auto-Burn für den BNB Kurs?

Am 15. Juli verbrannte BNB Chain 1,62 Millionen BNB im Wert von 932 Millionen Dollar, das Angebot sank auf 133,17 Millionen Token. Das deflationäre Modell schafft schrittweise Knappheit, der Token verharrt aber zwischen 560 und 590 Dollar.

Warum positionieren sich Anleger gerade im Pepeto-Presale?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen von SolidProof auditierten Presale mit über 10,38 Millionen Dollar Kapital und gebührenfreier Cross-Chain-Bridge, während das erwartete Binance-Listing Analysten Vervielfachungspotenzial sehen lässt.