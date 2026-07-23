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Das Glamsterdam-Upgrade erreicht seine letzte Testphase und soll im dritten Quartal 2026 live gehen, mit einem neuen Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen. Am 20. Juli flossen 105 Millionen Dollar in Ethereum-Spot-ETFs, und Fundstrat-Stratege Sean Farrell nannte ETH "zunehmend attraktiv".

Der Kurs notiert trotzdem bei rund 1.871 Dollar, 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Standard Chartered hält ein Jahresziel von 7.500 Dollar, Changelly sieht den Juli-Durchschnitt bei 1.874 Dollar. Die Ethereum News liefern Fortschritte, doch die Kurslücke bleibt breit. Dieser Artikel analysiert die Daten und zeigt, welcher Presale im Schatten der Ethereum News Kapital sammelt. Die Kurslücke zum Allzeithoch bleibt die zentrale Frage für Anleger, die nach echtem Wachstumspotenzial suchen. Die Fakten liefern die Grundlage, die Bewertung bleibt beim Leser.

Ethereum News: Glamsterdam-Upgrade, ETF-Zuflüsse und Analysten-Einschätzungen

Die Ethereum Foundation hat bestätigt, dass Glamsterdam im dritten Quartal 2026 kommt, nachdem der Juni-Termin verschoben wurde, wie CoinMarketCap berichtet. Das neue Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen ist ein enormer Sprung vom aktuellen Limit bei 60 Millionen. Glamsterdam überarbeitet grundlegend, wie das Netzwerk Blöcke erstellt und verifiziert, und gilt als die bedeutendste Änderung am Basisprotokoll seit dem Merge im September 2022.

Parallel dazu flossen am 20. Juli 105 Millionen Dollar in ETH-Spot-ETFs, wie CoinMarketCap meldet. Sean Farrell von Fundstrat erklärte, ETH steche als attraktiver Weg hervor, eine sich verbessernde Krypto-Lage auszudrücken. Während des Bärenmarkts 2022 übertraf ETH Bitcoin vor dessen Tiefpunkt, was ein ähnliches Muster nahelegt. ETH notiert bei 1.871 Dollar und liegt 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar vom August 2025.

Standard Chartered hält ein Jahresziel von 7.500 Dollar, Changelly sieht den Juli-Durchschnitt bei 1.874 Dollar mit einem Hoch bei 1.917 Dollar, und Citi erwartet 3.175 Dollar auf zwölf Monate. DigitalCoinPrice setzt den Endjahreskurs bei 2.793 Dollar an. Die Ethereum Foundation kürzte ihr Budget um 40 Prozent und verlagerte die institutionelle Arbeit auf die neue Ethereum-Institutional-Nonprofit. Die Umstrukturierung zeigt, dass die Strategie sich stärker auf Protokollforschung konzentriert.

Die Meldungen zeigen Fortschritte auf jeder Ebene, doch selbst 7.500 Dollar wären eine Vervierfachung, nicht der Multiplikator, den ETH 2015 bot. Genau hier entsteht die Frage nach einem Einstieg, der diesen Multiplikator noch bieten kann.

Pepeto - der Presale, der im Schatten der Ethereum News entsteht

ETH sitzt 62 Prozent unter seinem Höchststand mit begrenztem Spielraum. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Fortschritt und limitierter Upside entsteht die Frage nach einem Presale-Einstieg, und Pepeto antwortet mit Zahlen, die kein anderer Einstieg gerade erreicht. Der Presale hält den Preis bei 0,000000188 Dollar, und das Binance-Listing rückt jede Woche näher.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar kamen herein, während ETH 46 Prozent verlor, und diese Art von Kapitalfluss gegen den Markt trennt Überzeugung von Hoffnung. SolidProof hat jeden Vertrag der Plattform einem vollständigen Audit unterzogen und den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, was die Hürde beseitigt, die großes Kapital in der Frühphase fernhält.

Eine vollständige Börse läuft bereits, und das unterscheidet diesen Presale von Projekten, die nur ein Whitepaper vorweisen. Die Cross-Chain-Bridge transferiert Vermögenswerte ohne Gebühr zwischen Ethereum, Solana und weiteren Netzwerken, sodass Kapital vollständig bleibt statt bei jeder Überquerung Wert zu verlieren, und der integrierte Risk-Scorer prüft automatisch jeden Vertrag vor einem Trade, damit Käufer Betrugs-Token vermeiden, die neue Listings überfluten.

Das höchste Renditepotenzial liegt bei Käufern, die vor dem Listing einsteigen, denn der Presale-Preis wird danach vom offenen Markt bestimmt. Wer 2015 den ETH-Einstieg bei 0,31 Dollar verpasste, findet hier eine vergleichbare Ausgangslage mit funktionierenden Produkten, die ETH beim Start nicht hatte.

Fazit zu den Ethereum News und Pepeto

Die Ethereum News zeigen Erholung, doch die Mathematik erzählt die Geschichte. ETH bei 4.000 Dollar von 1.871 Dollar wäre 114 Prozent, der beste Fall der bullischsten Bank am Markt. Pepeto, gestützt durch den Gründer des originalen Pepe-Coins mit demselben 420-Billionen-Angebot, bietet genau diesen nächsten Einstieg mit dem Renditepotenzial, das ETH auf diesem Kursniveau nicht mehr liefern kann. Der Presale-Preis gilt nur bis zum Listing, danach bestimmt der Markt den Kurs. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind bereits 10,38 Millionen Dollar an Kapitalzuflüssen dokumentiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die Ethereum News für den ETH-Kurs?

Das Glamsterdam-Upgrade soll im dritten Quartal 2026 live gehen und die Layer-1-Kapazität erheblich erweitern. Standard Chartered hält ein Jahresziel von 7.500 Dollar, doch ETH liegt 62 Prozent unter dem Allzeithoch.

Warum beobachten ETH-Halter den Pepeto-Presale?

Pepeto bietet das Renditepotenzial, das ETH 2015 lieferte, aber von 1.871 Dollar aus nicht mehr erreichen kann. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für aktuelle Zahlen.