Uran rückt in den USA wieder ins Zentrum von Energie- und Sicherheitspolitik. Top-Firma startet Burke Hollow, verfügt über hohe Liquidität, physisches Uran und eine ungehedgte Strategie.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Uranium Energy Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.07.2026, 5:37 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Der Uranmarkt vor einem strukturellen Wendepunkt +++

Lange galt Uran als Relikt einer vergangenen Energieepoche. Heute hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Nicht nur die Energiewende, sondern vor allem geopolitische Spannungen und der rasant steigende Strombedarf einer zunehmend elektrifizierten Weltwirtschaft sorgen für eine Wiederbelebung der Kernenergie.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Wandel in den USA. Mit 94 Reaktoren an 54 Standorten verfügen sie über den größten Kernkraftwerkspark der Welt. Die installierte Leistung von rund 97 GW liefert knapp 19% des amerikanischen Stroms sowie rund 45% der CO2-freien Stromerzeugung. Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten ihre heimische Uranförderung über Jahrzehnte vernachlässigt und sich stattdessen auf Importe aus Russland, Kasachstan und Usbekistan verlassen.

Mit dem Ukraine-Krieg wurde diese Abhängigkeit schlagartig zum sicherheitspolitischen Problem. Washington will die gesamte nukleare Wertschöpfungskette - von der Uranförderung über Konversion und Anreicherung bis zur Brennelementefertigung - wieder im eigenen Land etablieren. Uran wird damit zunehmend als strategischer Rohstoff betrachtet.

Das Nadelöhr heißt Uranversorgung

Wie groß der Handlungsbedarf tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf Angebot und Nachfrage. Die amerikanischen Kernkraftwerke benötigen jährlich rund 45 bis 50 Mio. Pfund Uranoxid (U3O8). Die heimische Produktion erreichte zuletzt jedoch lediglich 1,4 Mio. Pfund. Damit stammen gerade einmal rund 3% des Bedarfs aus eigener Förderung.

Diese Versorgungslücke dürfte sich kurzfristig kaum schließen lassen. Zwar sollen bestehende Kernkraftwerke länger betrieben und zahlreiche neue Anlagen gebaut werden, gleichzeitig fehlen jedoch die notwendigen Rohstoffe.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Bis 2050 soll sich die amerikanische Nuklearkapazität mindestens verdreifachen. Neben klassischen Großreaktoren setzt Washington dabei vor allem auf Small Modular Reactors (SMR), die Industrieanlagen und Rechenzentren künftig zuverlässig mit Grundlaststrom versorgen sollen.

KI wird zum zusätzlichen Nachfragetreiber

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der stark steigende Strombedarf durch Künstliche Intelligenz und Cloud-Anwendungen. Rechenzentren großer Technologiekonzerne benötigen enorme Energiemengen. Microsoft, Amazon, Google und Meta sichern sich deshalb zunehmend langfristige Stromlieferungen aus Kernkraftwerken oder investieren direkt in neue Reaktortechnologien. Kernenergie entwickelt sich damit wieder zu einer tragenden Säule einer sicheren und CO2-armen Stromversorgung.

Milliardeninvestitionen stehen bevor

Der Wiederaufbau der amerikanischen Nuklearindustrie wird allerdings erhebliche Mittel erfordern. Experten rechnen dafür mit Investitionen von mehr als 100 Mrd. US-Dollar, je nach Ausbaupfad sogar mit bis zu 300 Mrd. US-Dollar. Staatliche Förderprogramme und langfristige Beschaffungsinitiativen sollen diesen Prozess beschleunigen.

Strukturelles Angebotsdefizit als Investmentthese

Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein. Die Nachfrage wächst kontinuierlich. China baut seinen Reaktorpark massiv aus, Indien verfolgt ähnliche Pläne und auch Europa bewertet die Kernenergie zunehmend neu.

Für Investoren entsteht daraus ein strukturell enger Markt. Unternehmen, die bereits heute über genehmigte Minen, bestehende Infrastruktur und laufende Produktion verfügen, besitzen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil.

Genau hier setzt die Investmentstory von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) an. Das Unternehmen verfügt bereits über mehrere Produktionsplattformen in den Vereinigten Staaten und positioniert sich damit genau dort, wo Washington den größten Nachholbedarf sieht - beim Wiederaufbau einer leistungsfähigen heimischen Uranindustrie.

Uranium Energy - Der strategische Profiteur des amerikanischen Uran-Booms

Das Unternehmen hat die vergangenen Jahre genutzt, um ein Produktionsnetzwerk aufzubauen, das heute exakt den Anforderungen der amerikanischen Rohstoffpolitik entspricht. Statt auf ein einzelnes Großprojekt setzt das Management auf mehrere bereits genehmigte Produktionszentren, die bei steigender Nachfrage, vergleichsweise schnell hochgefahren werden können. Gerade in einem Markt, in dem Zeit zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird, dürfte sich dieser Ansatz als erheblicher Vorteil erweisen.

Die Dimension des Unternehmens wird dabei häufig unterschätzt. Nach den jüngsten Ressourcenschätzungen verfügt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) inzwischen über rund 230 Mio. Pfund U3O8 an gemessenen und angezeigten Ressourcen sowie weitere rund 100 Mio. Pfund abgeleitete Ressourcen.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Mit insgesamt mehr als 330 Mio. Pfund Uranressourcen zählt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) zu den größten Uranunternehmen Nordamerikas. Bemerkenswert ist dabei vor allem die regionale Verteilung. Der Schwerpunkt liegt klar auf den Vereinigten Staaten, also jenem Markt, der in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden soll.

Texas bildet das operative Herzstück

Das Zentrum der amerikanischen Aktivitäten befindet sich in Südtexas. Dort betreibt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) die Hobson Processing Plant, eine der wenigen voll genehmigten Uranaufbereitungsanlagen der Vereinigten Staaten. Ihre derzeit genehmigte (lizensierte) Verarbeitungskapazität liegt bei rund 4 Mio. Pfund U3O8 pro Jahr. Gleichzeitig erlaubt die bestehende Infrastruktur eine spätere Erweiterung, sobald zusätzliche Lagerstätten angeschlossen werden.

Die Bedeutung dieser Anlage liegt jedoch weniger in ihrer aktuellen Kapazität als vielmehr im zugrunde liegenden Konzept. Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) verfolgt konsequent eine sogenannte Hub-and-Spoke-Strategie. Mehrere Satellitenminen werden über eine zentrale Verarbeitungsanlage erschlossen. Dadurch entfallen hohe Investitionen für separate Aufbereitungsanlagen, während sich neue Lagerstätten vergleichsweise rasch in Produktion bringen lassen. In einer Branche, in der die Errichtung einer neuen Verarbeitungsanlage oftmals mehrere hundert Millionen Dollar verschlingt, stellt dies einen erheblichen Kostenvorteil dar.

Zu den wichtigsten Projekten gehört Burke Hollow. Die Lagerstätte gilt als das größte neue ISR-Uranprojekt, das in den Vereinigten Staaten seit mehr als einem Jahrzehnt in Produktion gegangen ist. ISR steht für In-Situ-Recovery, ein Förderverfahren, bei dem das Uran mithilfe spezieller Lösungen direkt im Gestein gelöst und anschließend an die Oberfläche gepumpt wird. Im Vergleich zum klassischen Untertage- oder Tagebau sinken dadurch sowohl die Investitionskosten als auch die Eingriffe in die Landschaft erheblich. Gleichzeitig lassen sich Produktionskapazitäten schrittweise erweitern, sobald zusätzliche Förderfelder erschlossen werden.

Ergänzt wird Burke Hollow durch die bereits bekannten Projekte Palangana, Goliad und Salvo. Zusammengenommen entsteht in Südtexas ein Produktionscluster, das flexibel auf steigende Nachfrage reagieren kann. Genau diese Skalierbarkeit dürfte künftig an Bedeutung gewinnen, denn langfristige Lieferverträge mit amerikanischen Energieversorgern werden zunehmend wichtiger als kurzfristige Verkäufe am Spotmarkt.

Wyoming als zweites Standbein

Neben Texas bildet Wyoming die zweite große Produktionsplattform des Unternehmens. Mit der Übernahme der ehemaligen Uranium-One-Aktivitäten sicherte sich Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) nicht nur umfangreiche Ressourcen, sondern auch bereits vorhandene Infrastruktur.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Im Mittelpunkt steht die Christensen Ranch Mine, die bereits Uran produziert. Das geförderte Material wird in der Irigaray Processing Plant verarbeitet, deren genehmigte Jahreskapazität bei rund 4 Mio. Pfund U3O8 liegt. Gemeinsam mit Hobson verfügt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) damit über genehmigte Verarbeitungsanlagen mit einer Gesamtkapazität von 8 Mio. Pfund Uran pro Jahr. Einschließlich der weiteren genehmigten ISR-Projekte beläuft sich die potenzielle Produktionskapazität des Unternehmens langfristig sogar auf über 12 Mio. Pfund jährlich.

Zum Vergleich: Die gesamte amerikanische Uranförderung lag zuletzt bei lediglich rund 1,4 Mio. Pfund. Würde Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) seine genehmigten Kapazitäten vollständig ausschöpfen, könnte das Unternehmen allein ein Mehrfaches der derzeitigen US-Produktion liefern. Zwar würde dies den amerikanischen Jahresbedarf von rund 50 Mio. Pfund U3O8 noch immer nicht decken, dennoch wird deutlich, welche strategische Bedeutung bereits wenige Produzenten künftig besitzen könnten.

Finanziell solide aufgestellt

Ein weiterer Pluspunkt liegt in der Bilanz. Während zahlreiche Explorationsgesellschaften regelmäßig neues Eigenkapital aufnehmen müssen, verfügt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) über keine langfristigen Finanzschulden. Gleichzeitig weist das Unternehmen eine solide Liquiditätsposition auf, die den weiteren Ausbau der Produktion erleichtert.

Gerade im Rohstoffsektor stellt dies einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil dar. Steigende Zinsen und schwieriger werdende Kapitalmärkte setzen viele kleinere Wettbewerber unter Druck. Unternehmen mit einer robusten Bilanz können dagegen antizyklisch investieren und Projekte vorantreiben, während andere noch um ihre Finanzierung kämpfen.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-update-on-q3-results-burke-hollow-finally-in-production/

Fazit: Strategischer Profiteur eines neuen Uranzyklus

Die Investmentstory von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) lässt sich letztlich auf eine einfache Gleichung reduzieren. Die Vereinigten Staaten benötigen heute jährlich rund 50 Mio. Pfund Uran, fördern jedoch selbst lediglich rund 1,4 Mio. Pfund. Gleichzeitig verfolgt Washington das Ziel, die Kernenergie bis zur Mitte des Jahrhunderts massiv auszubauen und die gesamte nukleare Lieferkette wieder im eigenen Land anzusiedeln. Allein diese Zahlen verdeutlichen den enormen Nachholbedarf.

Genau hier setzt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) an. Das Unternehmen verfügt nicht nur über umfangreiche Ressourcen von mehr als 330 Mio. Pfund U3O8, sondern vor allem über genehmigte Produktionszentren, bestehende Infrastruktur und bereits laufende Minen. In einem Markt, der über Jahre unter Investitionsmangel litt, stellt dies einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar. Hinzu kommt eine solide Bilanz ohne langfristige Finanzschulden, die den weiteren Ausbau der Produktion erleichtert.

Natürlich bleibt auch diese Investmentstory nicht frei von Risiken. Ein deutlicher Rückgang des Uranpreises, Verzögerungen bei Genehmigungen, operative Schwierigkeiten beim Hochfahren neuer Förderfelder oder ein unerwarteter energiepolitischer Kurswechsel könnten den Ausbau der amerikanischen Uranindustrie verlangsamen. Aus heutiger Sicht spricht jedoch vieles dafür, dass der Uranmarkt nicht vor einem gewöhnlichen Rohstoffzyklus steht, sondern vor einer strukturellen Neubewertung. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, zählt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) zu den Unternehmen, die von dieser Entwicklung überdurchschnittlich profitieren könnten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Nuclear Industry, Datenstand März 2026: https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/us-nuclear-industry.php

EIA, 2025 Domestic Uranium Production Report, veröffentlicht am 23.06.2026: https://www.eia.gov/uranium/production/annual/

EIA, 2024 Uranium Marketing Annual Report, veröffentlicht am 30.09.2025: https://www.eia.gov/uranium/marketing/

U.S. Department of Energy, 9 Key Takeaways from the Executive Orders on Nuclear Energy: https://www.energy.gov/ne/articles/9-key-takeaways-president-trumps-executive-orders-nuclear-energy

Uranium Energy Corp., Form 10-Q für das Quartal zum 30.04.2026: https://www.uraniumenergy.com/_resources/filings/2026/2026-Q3-Form-10-Q.pdf?v=072207

Uranium Energy Corp., Corporate Presentation, Juni 2026: https://www.uraniumenergy.com/_resources/presentations/UEC-Corporate-Presentation.pdf

Uranium Energy Corp., Q3 Fiscal 2026 Results and Corporate Update, 09.06.2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/

Uranium Energy Corp., Burke Hollow Production Start, 08.04.2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/index.php?content_id=1134

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