JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beendet seine viertägige Afrika-Reise an diesem Donnerstag in Südafrika. In der Hauptstadt Johannesburg stehen getrennte Treffen des CDU-Politikers mit Präsident Cyril Ramaphosa und Außenminister Ronald Lamola auf dem Programm. Am Südafrikanischen Institut für Internationale Angelegenheiten der Universität Witwaterstrand will der Minister eine Rede halten. Dabei dürfte Wadephul den gemeinsamen Einsatz für multilaterale Lösungsansätze betonen.

Zunächst will Wadephul das Unternehmen Siemens Energy Südafrika besuchen und sich die Produktion zeigen lassen. Am Standort Südafrika hat Siemens Energy mehr als 300 Beschäftigte. Das Unternehmen produziert unter anderem Turbinen und Generatoren für Kraftwerke, stattet Solar- und Windparks aus und beteiligt sich im Rahmen von Konsortien an den Ausschreibungen zum Ausbau des südafrikanischen Netzes.

Südafrika ist die größte Volkswirtschaft Subsahara-Afrikas und mit einem Handelsvolumen von etwa 20 Milliarden Euro im Jahr 2025 mit Abstand wichtigster Wirtschaftspartner Deutschlands auf dem afrikanischen Kontinent. Mit knapp 600 deutschen Firmen ist das Land nach den Worten von Wadephul zentraler Ankerpunkt für die deutsche Wirtschaft in Afrika. Zudem hat das Land nach Angaben von Experten ein hohes Potenzial im Bereich der Rohstoff-Zusammenarbeit. Seit 2025 besteht etwa eine Rohstoffpartnerschaft zwischen der Europäischen Union und Südafrika./bk/DP/jha