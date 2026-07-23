Bitcoin Kurs bei 64.000 Dollar: Warum die ETF-Wende weniger bedeutet als Wall Street glaubt

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Der Bitcoin Kurs hält sich bei rund 64.000 Dollar, nachdem die Spot-Bitcoin-ETFs die zweite Woche in Folge Nettozuflüsse verzeichneten. Bloomberg berichtet von 75,7 Millionen Dollar in der Woche vom 13. bis 17. Juli, nach 197,4 Millionen Dollar in der Vorwoche. Die Zahlen klingen nach Erholung, doch sie stehen gegen mehr als acht Milliarden Dollar an Abflüssen seit Mai.

Standard Chartered hält an einem Jahresziel von 100.000 Dollar für den Bitcoin Kurs fest, während Citi seinen Ausblick auf 82.000 Dollar senkte. Vom aktuellen Niveau müsste BTC rund 56 Prozent steigen, um das optimistische Ziel zu erreichen. Genau diese Rechnung eröffnet den Blick auf einen Einstieg mit völlig anderer Rendite-Mathematik noch vor einer Börsenlistung.

Bitcoin Kurs und die fragile ETF-Erholung

Die Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten in der Woche vom 13. bis 17. Juli Nettozuflüsse von 75,7 Millionen Dollar, wie Bloomberg am 20. Juli berichtet. Der Freitag war der stärkste Tag mit 132,3 Millionen Dollar, wobei BlackRocks IBIT allein 136,5 Millionen Dollar anzog. Die zwei Wochen zusammen erreichen 273 Millionen Dollar, ein Bruchteil der über acht Milliarden Dollar, die seit Mai aus den Produkten abflossen. BTC stieg trotzdem von seinem 21-Monats-Tief bei 57.750 Dollar zurück auf das aktuelle Niveau bei rund 64.000 Dollar. Fidelitys FBTC verzeichnete am Freitag Abflüsse von 4,2 Millionen Dollar, was die Konzentration auf einen einzelnen Anbieter zeigt.

Standard Chartered erneuerte Anfang Juli sein Jahresziel von 100.000 Dollar für BTC, wie Yahoo Finance am 18. Juli berichtet. Citi senkte seinen 12-Monats-Ausblick auf 82.000 Dollar und verwies auf schwache ETF-Nachfrage, während Bernstein bei 150.000 Dollar bleibt. Am 14. Juli verloren die ETFs 424,7 Millionen Dollar an einem einzigen Tag nach militärischen Spannungen zwischen den USA und Iran.

BTC handelt in einer engen Spanne zwischen 62.000 und 65.000 Dollar und braucht einen nachhaltigen Ausbruch über 65.500 Dollar für die nächste Widerstandszone. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,33 Billionen Dollar, und der Kurs bleibt 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar vom Oktober 2025. Polymarket sieht die höchsten Quoten dafür, dass der Bitcoin Kurs das Jahr zwischen 70.000 und 75.000 Dollar beendet. Wer bei 64.000 Dollar auf 100.000 Dollar wartet, rechnet mit 56 Prozent Anstieg, und genau diese Rechnung wirft die Frage auf, wo die früheren Einstiege liegen.

Pepeto: Der Einstieg, den der Bitcoin Kurs nicht mehr bieten kann

BTC bewegt sich seit Wochen seitwärts zwischen Unterstützung und Widerstand, und genau dieses Muster zeigt, warum ein anderer Einstieg eine völlig andere Ausgangslage bietet. Die ETF-Zuflüsse kehren zurück, aber sie drücken den Kurs nicht nach oben, und das eröffnet den Blick auf Projekte, die noch vor ihrer Börsenlistung stehen und eine andere Einstiegsmathematik bieten.

Wer nach dem Einstieg sucht, der ein Portfolio verändern kann, findet bei Pepeto ein Projekt mit mehr als 10,38 Millionen Dollar Presale-Volumen, eingesammelt während der schlechtesten ETF-Monate seit Bestehen dieser Produkte. Der Mitgründer des originalen Pepe Coin und mehr als 50.000 Wallets bauten diese Handelsplattform gemeinsam auf. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor ein einziger Dollar in den Presale floss.

Die Cross-Chain-Bridge transferiert Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, und PepetoSwap wickelt jeden Handel kostenlos ab, damit das Kapital in der Position bleibt, statt bei jeder Transaktion abzufließen.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und die Binance-Listung rückt mit jeder Woche näher. Analysten berechnen das Potenzial auf Basis derselben 420-Billionen-Token-Menge, die den originalen Pepe Coin auf über 11 Milliarden Dollar trug, obwohl kein Produkt dahinter stand. Wer heute zum Presale-Preis kauft, sichert sich einen Einstieg, der nach der Listung nicht mehr existiert. Das verbleibende Fenster wird mit jedem Tag kleiner, weil immer mehr Wallets den Presale-Preis sichern und das verfügbare Volumen schrumpft. Die Binance-Listung ist der Moment, an dem dieser Einstieg endgültig verschwindet.

Fazit zum Bitcoin Kurs

BTC zeigt mit den ETF-Zuflüssen erste Stabilisierung, doch selbst 100.000 Dollar bedeuten nur 56 Prozent von hier. Der Einstieg bei Pepeto verschwindet endgültig mit der Binance-Listung. Die offizielle Pepeto-Website hält den Presale offen, solange das Zeitfenster besteht. Nach der Listung beginnt ein völlig anderes Preisniveau, und der Presale-Einstieg bietet die Mathematik eines anderen Zyklus.

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FAQ

Wie steht der Bitcoin Kurs im Juli 2026?

BTC notiert bei 64.000 Dollar nach zwei Wochen ETF-Zuflüssen von 273 Millionen Dollar, Standard Chartered hält bei 100.000 Dollar und Citi bei 82.000 Dollar als Jahresziel.

Warum gewinnt Pepeto neben dem Bitcoin Kurs an Aufmerksamkeit?

Der Presale sammelte über 10,38 Millionen Dollar bei vollständigem SolidProof-Audit, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg vor der bevorstehenden Binance-Listung.