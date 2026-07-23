Sie kennen unseren Turbo der Woche bestimmt - nicht aus einem Geschäftsbericht, sondern aus dem Alltag. Diese Marke ist im internationalen Spitzensport präsent, hat eine leidenschaftliche Fangemeinde aufgebaut und verkauft längst nicht mehr nur Produkte, sondern ein Lebensgefühl. Genau das macht sie zur Geldmaschine.Die Zahlen unterstreichen diese Erfolgsstory: Das Unternehmen meldete das stärkste Quartal seiner Geschichte - Rekordumsatz, beeindruckende Profitabilität, internationales Wachstum in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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