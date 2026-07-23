Im Roten Meer ist ein Frachtschiff einer saudi-arabischen Reederei angegriffen worden. Nach Angaben der britischen Seefahrtsbehörde UKMTO traf ein bislang unbekanntes Geschoss das Schiff und löste ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Zeitgleich bekannte sich die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen zu den Angriffen.Nach Angaben der Miliz seien Raketen, Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt worden, nachdem die Schiffe eine von den Huthi ausgerufene "Blockade" missachtet hätten. Unabhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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