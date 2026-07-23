Anzeige / Werbung

Der XRP Kurs schloss am Montag zum vierten Mal in Folge im Plus und bestätigte den Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck, das den Token seit Juni gedeckelt hatte. In den letzten 24 Stunden legte XRP um 4,6 Prozent zu und testete die $1,13-Marke. In der XRP News dominiert die Frage, ob der Ausbruch Richtung $1,35 führt. Anleger zogen netto 32 Millionen Dollar an XRP von Börsen ab, und der CLARITY Act steht vor seiner entscheidenden Woche. Die XRP News zeigen auch Kapital, das in Positionen vor der öffentlichen Handelsphase fließt. Dieser Artikel deckt beides ab und zeigt, wo der Impuls dieses Zyklus liegt.

XRP News: Dreiecksausbruch bestätigt, $32 Millionen von Börsen abgezogen

XRP bestätigte am 21. Juli den Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck, das sich seit dem 15. Juni gebildet hatte, als der Token bei $1,29 ein tieferes Hoch markierte, wie The Crypto Basic berichtet. Tiefere Hochs und höhere Tiefs komprimierten die Kursspanne über Wochen, bis die Volatilität drastisch sank. Am Montag schloss XRP zum vierten Mal in Folge im Plus, angetrieben vom Rückenwind eines steigenden Bitcoin. Der vierte grüne Tagesschluss bestätigte den Bruch der oberen Trendlinie. Der Widerstand bei $1,13 hat sich als entscheidender Ausbruchspunkt herauskristallisiert.

In der vergangenen Woche zogen Marktteilnehmer netto 32 Millionen Dollar an XRP von Börsen ab, ein Verhalten, das historisch auf Akkumulation hindeutet, wie CryptoTimes berichtet. Spot-XRP-ETFs verzeichneten 6,78 Millionen Dollar an Zuflüssen, den höchsten Tageswert im Juli. Die kumulativen ETF-Zuflüsse liegen bei rund 1,49 Milliarden Dollar. Die Whale-Abflüsse auf Binance fielen auf ein Zwei-Monats-Tief, was darauf hindeutet, dass Großanleger ihre Positionen halten. Analyst Ali Martinez nennt den Bereich um $1,13 als Schwelle für eine 20-Prozent-Rallye Richtung $1,35.

XRP handelt bei $1,13 mit einer Marktkapitalisierung von rund 70 Milliarden Dollar. Standard Chartered nennt $2,80 als Jahresendziel, und der CLARITY Act bleibt der politische Katalysator. Die XRP News der letzten Tage zeigen klare Akkumulationssignale, doch von $1,13 auf $2,80 liegt ein Anstieg von 148 Prozent, der Monate erfordert. Der Zeitraum zwischen Ausbruch und Rallye ist die Phase, in der Positionen aufgebaut werden, die nicht auf den offenen Markt angewiesen sind.

Pepeto: Der Presale, der liefert, was der offene Markt nicht bieten kann

Der auffälligste Punkt in den aktuellen XRP News ist kein gelisteter Token, sondern ein Presale, der einen festen Einstiegspreis vor der Börsenlistung bietet. Pepeto schließt Käufer zu einem festen Preis ein, während die Binance-Listung näher rückt und der Rest des Marktes um Einstiege kämpft, die mit jedem Tag teurer werden.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in Positionen zu $0,000000188, und Analysten prognostizieren nach der Listung dreistellige Renditen für Presale-Käufer, weil der Abstand zwischen dem heutigen Preis und einem realistischen Listungskurs das eingesetzte Kapital vervielfacht. Sobald die Listung stattfindet, zahlen späte Anleger mehr als diejenigen, die bereits positioniert sind.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder investierte Dollar auf der Plattform arbeitet, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen den Netzwerken ohne Kosten. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins brachte dieses Projekt ohne ein einziges Produkt auf Milliardenbewertungen, und Pepeto trägt eine vollständige Handelsplattform, die der originale Pepe nie geboten hat. Dieser Hintergrund aus Meme-Coin-Geschichte und Börsenwissen bringt Glaubwürdigkeit, die kein anderer Presale vorweisen kann. SolidProof hat den gesamten Code vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, um die Sicherheit jedes eingesetzten Dollars zu garantieren.

In dem Moment, in dem die Listung live geht, verschwindet der aktuelle Presale-Preis dauerhaft, und wer jetzt kauft, positioniert sich vor dem öffentlichen Handel zu Bedingungen, die danach nie wieder verfügbar sein werden.

Fazit

Die XRP News bestätigen den Ausbruch, doch XRP bei $1,13 mit 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzt die prozentualen Gewinne von diesem Niveau aus deutlich. Das Renditepotenzial liegt dort, wo der Preis noch im Bruchteil eines Cents steht und die Listung den Wert neu definiert. Pepeto, aufgebaut vom selben Pepe-Mitgründer mit einer von SolidProof geprüften Plattform und einer erwarteten Binance-Listung, bietet genau diesen Einstieg. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie man jetzt kauft, bevor die Listung den Presale-Preis dauerhaft ablöst.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten XRP News im Juli 2026?

XRP bestätigte den Dreiecksausbruch nach vier grünen Tagen, Anleger zogen 32 Millionen Dollar von Börsen ab, und der CLARITY Act steht vor der entscheidenden Woche im Senat.

Wie hängen die XRP News mit dem Pepeto-Presale zusammen?

Pepeto bietet zum aktuellen Presale-Preis einen Einstieg, bei dem die bevorstehende Listung das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Marktwert verschieben kann, wie die offizielle Pepeto-Website bestätigt.