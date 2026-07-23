FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Am Tag der nächsten Zinsentscheidung in der Eurozone dürfte der Dax zunächst etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.115 Punkte, was im Vergleich zum Vortagsschluss einem Abschlag von 0,2 Prozent bedeuten würde. Er würde sich damit aber über der 21-Tage-Linie behaupten, die aktuell bei 25.086 Zählern verläuft. Steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg bleiben ein Problem für die Märkte. Hinzu kommt, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen großer US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten - obwohl der Internetriese Alphabet im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen hat. Da Googles Mutterkonzern noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken will, kam die Aktie nachbörslich unter Druck. In Asien allerdings profitierten Chipwerte davon. Die Augen werden nun auf die Europäische Zentralbank gerichtet, die ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen wird.

USA: - VERLUSTE - Vor den nachbörslich anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Neben Texas Instruments und IBM legten mit Alphabet und Tesla dabei auch zwei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Vor allem diese beiden dürften dann erst einmal die Richtung für den Technologiesektor und die Stimmung an den Märkten vorgeben, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets erwartet. "Nach der KI-Euphorie der vergangenen Monate zählt jetzt nicht mehr die Fantasie, sondern die Realität", sagte er. "Die Börse will steigende Umsätze, kräftige Gewinne und vor allem einen optimistischen Ausblick sehen. Wer liefert, wird belohnt. Wer enttäuscht, wird abgestraft." Im Fokus bleiben außerdem die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost, die trotz weiter deutlich steigender Ölpreise an den Börsen derzeit "erstaunlich entspannt" beobachtet würden, wie Molnar ergänzte. Der von großen Tech-Konzernen dominierte Nasdaq 100 verlor 0,54 Prozent auf 28.998,10 Punkte, nachdem er allerdings tags zuvor um fast zwei Prozent gestiegen war. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor 0,01 Prozent auf 52.218,58 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,14 Prozent auf 7.498,96 Punkte nach.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte um 4,4 Prozent und der japanische Nikkei 225 stieg um 0,5 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen zog zuletzt um 0,1 Prozent an, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,5 Prozent zulegte.



DAX 25155,41 0,58%

XDAX 25171,78 0,41%

EuroSTOXX 50 6316,99 0,50%

Stoxx50 5439,90 0,58%



DJIA 52218,58 -0,01%

S&P 500 7498,96 -0,14%

NASDAQ 100 28998,10 -0,54%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 124,36 -0,05%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1430 0,16%

USD/Yen 163,11 -0,02%

Euro/Yen 186,42 0,13%

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BITCOIN:





Bitcoin 65.670 -0,62%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:





Brent 96,06 +1,99 USD WTI 88,25 +1,42 USD °



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