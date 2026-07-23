Der Goldpreis hat sich bis zur Wochenmitte deutlich erholen können. Zuletzt hat er zwar leicht korrigiert, notiert aber immer noch deutlich über dem Schluss der Vorwoche. Aktuell kostet eine Feinunze 4.121 Dollar. Positiv äußerte sich zuletzt Hedgefonds-Manager John Paulson zum Goldpreis.Bemerkenswert ist, dass sich Gold zuletzt von der Entwicklung der Ölpreise abkoppeln konnte. Dies haben in den vergangenen Tagen weiter zugelegt, was die Inflationssorgen steigen ließ. Viele Marktteilnehmer orientieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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