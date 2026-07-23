Gestern kam es zu einer Razzia bei der Deutschen Bank in der Zentrale in Frankfurt am Main. Der AKTIONÄR berichtete. Dabei soll es um weit zurückreichende Deals bei der Tochter Postbank gehen, als diese noch nicht zum Konzern gehörte. Die Aktie reagierte vorerst nicht wie erwartet.Das Wichtigste kurz und knapp• Bei der Deutschen Bank fand die dritte Razzia in diesem Jahr statt; im Mittelpunkt stehen mutmaßliche Cum-Cum-Geschäfte der früheren Postbank.• Zehn ehemalige Topmanager sollen für falsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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